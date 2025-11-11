Sánchez "exige" proteger a menores en el entorno digital: Casos como el de Sandra Peña "no pueden volver a producirse"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante la presentación del informe 'Infancia, adolescencia y bienestar digital. Una aproximación desde la salud, la convivencia y la responsabilidad social'. - EUROPA PRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que no se puede permitir que el espacio digital sea una especie de "salvaje oeste" y ha exigido a las grandes tecnológicas que sean "valientes" y "hagan su parte de una vez por todas" en la protección de la infancia.

Sánchez ha apuntado la importancia de "combatir el acoso en todas sus formas" y ha avisado de que casos como el de Sandra Peña --la niña sevillana que presuntamente se suicidó tras sufrir acoso escolar-- , "no pueden volver a producirse". "Este país no puede perder más niños víctimas de un acoso que ya no acaba con el horario escolar", ha advertido

"No podemos permitir que el espacio digital sea una suerte de salvaje oeste donde se insulta, donde se amenaza impunemente y donde se abusa sin ningún tipo de consecuencias", ha advertido Sánchez, este martes, durante el acto de presentación del Informe 'Infancia, adolescencia y bienestar digital', elaborado por Red.es, UNICEF España, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática, y presentado en Madrid.

Además, el presidente del Gobierno ha pedido a las grandes plataformas tecnológicas que actúen para proteger a la infancia.

"Exigimos a las grandes tecnológicas que hagan su parte porque cuando hablas con ellas todo son buenas palabras --sí, estamos muy concienciados, sí, queremos hacer más--. No. Exigimos que hagan su parte de una vez por todas, con la misma rapidez con la que innovan. Que sean firmes, que sean valientes y no miren a otro lado cuando hay casos de ciberacoso porque ahí no hay negocio, hay una violación de derechos humanos", ha subrayado Sánchez.

Por otro lado, también ha reclamado "apoyo" a los grupos parlamentarios para aprobar la ley de protección a la infancia en los entornos digitales, para que salga adelante "con un amplio consenso" y "por encima de cualquier otro cálculo".

Entre otras medidas que incluirá la norma, según ha destacado, se incluye elevar de 14 a 16 años la edad para registrarse en redes sociales, tipificar en el Código Penal las 'deep fakes' o introducir penas contra el 'grooming', el delito "abominable" de hacerse pasar por adolescente en la red para abusar de un menor. "Debemos decir con firmeza 'basta' a estas conductas", ha aseverado.

También ha señalado algunos datos del estudio como que uno de cada tres adolescentes dice sufrir control digital por parte de su pareja, una forma de "violencia machista" que, según ha remarcado "exige una respuesta firme".

Así, el presidente del Ejecutivo ha advertido de los "graves riesgos" del entorno digital pero también ha llamado a aprovechar la tecnología como un "motor de progreso", buscando un "equilibrio" entre la libertad y la seguridad.

1.000 APORTACIONES SOBRE EL SHARENTING

En el acto también ha intervenido la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien ha avanzado que el Ministerio de Juventud e Infancia ha recibido más de 1.000 aportaciones durante el trámite de consulta pública para legislar sobre la identidad digital de niños, niñas y adolescentes y regular fenómenos como el 'sharenting', la práctica que consiste en compartir fotografías de los hijos en redes sociales.

En este sentido, Rego ha asegurado que "un país que no regula el entorno digital acaba siendo regulado por quienes obtienen beneficio de él" y ha subrayado su compromiso para "construir y afirmar una justicia digital que sitúe los derechos en el centro de la organización social".

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha indicado que la solución "no va de prohibir pantallas" sino de cultivar "hábitos saludables". "El camino es ir hacia delante no hacía atrás. La regulación y la protección no son incompatibles con la innovación", ha subrayado.

Además, ha hecho un llamamiento a "todos los grupos parlamentarios" para que apoyen las leyes "muy importantes" que están en tramitación como la ley para la protección de los menores en entornos digitales.

El presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez-Pertierra, ha apuntado que la era digital "no es una moda" sino que "ha venido para quedarse" con una capacidad de captación "sin precedentes", y aunque ha reconocido las "amenazas" de la tecnología, también ha puntualizado que la digitalización, "orientada al desarrollo humano, representa una oportunidad extraordinaria para la infancia".

"Facilita la inclusión, estimula la creatividad y fortalece vínculos sociales y familiares", ha asegurado. Si bien, ha avisado de que "una exposición temprana y sin acompañamiento" conlleva riesgos que deben abordarse "como un problema de salud pública".

Por su parte, Jesús Herrero, director general de Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado e Inteligencia Artificial, ha subrayado el compromiso del Gobierno de España con los derechos digitales, con conseguir que los ciudadanos sean conscientes de que en el entorno digital o virtual tienen los mismos derechos que en el físico o presencial.