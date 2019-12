Sánchez traslada a Moreno que la "tutela" de las cuentas "no es discrecional ni perjudica a Andalucía"

Actualizado 17/12/2019 16:40:23 CET

SEVILLA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, ha trasladado este martes al jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno (PP-A), que las medidas tomadas en relación con las cuentas andaluzas "no son en ningún caso una intervención, sino una tutela hasta que se cumplan los objetivos de estabilidad" y, además, "no es discrecional y no perjudica a Andalucía".

Así ha informado Moncloa en un comunicado a raíz de la conversación telefónica que han mantenido sendos mandatarios con motivo de la ronda de contactos que ha impulsado Sánchez con los presidentes autonómicos, y tras conocerse la carta que el secretario general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, Diego Martínez, ha remitido al secretario general de Hacienda de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Ignacio José Méndez Cortegano, fechada el pasado 5 de diciembre, en la que le comunica que el Gobierno autonómico no podrá salir a los mercados a captar financiación en 2020.

Argumenta dicha decisión en que Andalucía ha incumplido el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto del ejercicio 2018, bajo gobierno socialista, y le reclama "un plan de ajuste que incluya medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública y que sea consistente con su plan económico-financiero".

La Presidencia del Gobierno explica Sánchez y Moreno han dialogado sobre las medidas tomadas en relación con las cuentas andaluzas y que el presidente del Ejecutivo en funciones ha reiterado a su interlocutor que "no son en ningún caso una intervención, sino una tutela hasta que se cumplan los objetivos de estabilidad".

"Se trata de medidas ajustadas a la legislación, no discrecionales, que no perjudican a Andalucía puesto que las condiciones financieras del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) son buenas", agregan desde el gabinete de Sánchez.

MORENO LE TRANSMITE SU "MALESTAR"

Sobre la referida conversación también ha informado el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, quien ha explicado que el presidente de la Junta ha trasladado a Sánchez su "malestar" por la "intervención financiera" de la comunidad autónoma comunicada por el Ministerio.

Ha indicado que la "tan anunciada" llamada de Sánchez a Moreno dentro de su ronda con los presidentes autonómicos se ha producido sobre las 10,00 horas y se ha prolongado por espacio de 12 minutos con un tono "sereno y cordial".

Bendodo ha explicado que Moreno le ha expresado a Sánchez el "malestar no sólo del Gobierno de Andalucía, sino de la sociedad andaluza en su conjunto, por la intervención financiera de la comunidad autónoma tanto por las formas como por el fondo" y ha reivindicado que "Andalucía tiene derecho a poder financiarse en los mercados sin intervenciones y tutelas del Gobierno de España, como ha hecho hasta ahora", lo que le permitió cubrir 600 millones de euros en 2018 bajo gobierno socialista, cifra que se ha duplicado en 2019 gracias al "mensaje de estabilidad del gobierno del cambio".

Tras señalar que Sánchez no ha trasladado "garantía de dar marcha atrás" en esta medida, Bendodo ha advertido al presidente del Gobierno en funciones de que "si quiere ser creíble debe retirar la intervención financiera" porque, a su juicio, "ningún andaluz entiende que cuando las cosas van mejor que nunca, días después de aprobar un presupuesto, la reacción sea intervenir la única comunidad que aprueba sus cuentas para 2020 en tiempo y forma y con datos positivos".