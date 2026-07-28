Santana Factory recibirá 1,1 millones para impulsar una inversión de 3,37 millones y crear 79 empleos en Linares (Jaén)

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JAÉN 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a través de un acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y de una Orden del Ministerio de Hacienda, ha aprobado la concesión de un incentivo regional de 1,14 millones de euros a la empresa Santana Factory S.L., ubicada en Linares (Jaén). Esta ayuda pública tiene como objetivo impulsar un proyecto que contempla una inversión presupuestada en 3,37 millones de euros y la previsión de crear 79 puestos de trabajo.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha explicado que este expediente es "uno de los más relevantes" de los 97 proyectos aprobados a nivel nacional dentro del programa de incentivos regionales.

Con esta medida, según ha destacado, se logra "consolidar definitivamente la recuperación de la actividad industrial en un enclave históricamente ligado al sector de la automoción y la fabricación de vehículos".

Por otro lado, Manuel Fernández se ha referido también a los 5,5 millones de euros que el Gobierno de España concedió en 2025 a la multinacional Desay a través del PERTE VEC III, destinados a iniciar un gran proyecto tractor de la industria de la automoción en Linares.

El subdelegado ha puesto en valor que, tras décadas en las que España, Andalucía y Jaén "han vivido desindustrialización, ahora llega el momento de iniciar un proceso de reindustrialización", señalando a Linares como un ejemplo por su larga tradición en el sector automovilístico.

"El Gobierno de España está realizando grandes esfuerzos en materia de política industrial y ahora apuesta por la necesidad de reforzar los sistemas de defensa y seguridad, que a su vez pasan a ser una gran oportunidad industrial para Jaén", ha incidido.

La planta de Desay se proyecta como una plataforma tecnológica puntera que prevé alcanzar una producción anual de 1,5 millones de dispositivos de visualización para el año 2028, además de generar alrededor de 300 empleos directos, estables, sostenibles y de alta cualificación.

Este proyecto busca reforzar la posición de España como hub europeo de movilidad inteligente en un contexto de rápida evolución del sector del automóvil, apostando por la cohesión del territorio, la innovación y la sostenibilidad.

A nivel nacional, la concesión de estos incentivos regionales apoyará un total de 97 proyectos repartidos en doce comunidades autónomas. El importe global de las subvenciones concedidas asciende a 281.251.649,01 euros, lo que permitirá movilizar una inversión total de 1.163.330.418 euros, mantener 22.849 puestos de trabajo en las empresas beneficiarias y crear 2.743 nuevos empleos.

En el caso concreto de Andalucía, se han aprobado 23 proyectos, de los cuales cuatro fueron analizados por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y los otros 19 se tramitaron por vía de Orden Ministerial, al no superar la inversión subvencionable los 15 millones de euros por empresa.

Estos 23 proyectos andaluces han recibido un total de 41.080.044,3 euros en subvenciones, con una inversión asociada de 176.520.510 euros, lo que posibilitará la creación de 585 nuevos empleos y el mantenimiento de 12.629 puestos de trabajo.