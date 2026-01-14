Santander apoya al sector agroalimentario andaluz con 1.400 millones de euros en 2025, un 14% más que el año anterior

Economía.- El Santander financió al sector agroalimentario con 5.800 millones de euros en 2025, un 8% más - SANTANDER

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Santander ha financiado al sector agroalimentario andaluz con 1.400 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 14% respecto a 2024, reafirmando así su compromiso con "uno de los pilares fundamentales" de la economía española.

Así lo ha anunciado la entidad donde ha precisado que este respaldo se produce en un contexto marcado por la transformación del sector, la adaptación al cambio climático y la apuesta decidida por la innovación y la sostenibilidad.

Durante 2025, las empresas agroalimentarias han continuado reforzando su inversión en I+D+i, con especial foco en la incorporación de maquinaria de última generación, sistemas de agricultura de precisión, tecnologías basadas en GPS y sensores en campo, así como en la investigación de nuevas variedades genéticas más resistentes y eficientes.

Según ha explicado Santander, estas inversiones permiten "mejorar la productividad, optimizar el uso de recursos y avanzar hacia modelos de producción más rentables y sostenibles". En línea con esta evolución del sector, los préstamos para la adquisición de fincas y su posterior transformación en cultivos de alto valor --como el olivar, el almendro, el pistacho y el aguacate--, junto con los créditos campaña, las líneas de financiación a corto plazo, la financiación de insumos y los anticipos de subvenciones, así como la contratación de seguros agrarios, han sido los productos más demandados por los más de 425.000 clientes del sector agroalimentario con los que el banco cuenta en España.

A lo largo de 2025, la entidad ha seguido acompañando al sector a través de su presencia en los principales eventos agroalimentarios celebrados en España, como Fruit Attraction, Agroexpo, Salamaq y numerosas ferias y foros regionales. Estos encuentros permiten, a su juicio, trasladar a los clientes las últimas tendencias en "innovación, sostenibilidad y digitalización", así como compartir conocimiento de la mano de expertos del sector.

Asimismo, Santander ha apuntado que mantiene una firme apuesta por la cercanía y el conocimiento profundo del sector, a través de una red de oficinas del Negocio Agroalimentario distribuidas por todo el territorio nacional. Estas sucursales cuentan con equipos expertos y espacios específicos para ofrecer un asesoramiento personalizado, facilitar el acceso a las ayudas europeas y acompañar a los clientes en la digitalización de sus explotaciones.

En 2025, el banco también ha continuado impulsando iniciativas estratégicas orientadas al largo plazo, apoyando proyectos que contribuyen al desarrollo rural, al relevo generacional y a la reducción de cargas administrativas mediante soluciones tecnológicas. Todo ello con el objetivo de "fortalecer un modelo agroalimentario más competitivo, eficiente y alineado con los desafíos económicos, sociales y medioambientales actuales".