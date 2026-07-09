El Santander apoya al sector agroalimentario andaluz con 740 millones en la primera mitad de 2026, un 14% más

Oficina especializada en la atención al sector agro. - SANTANDER

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Santander ha financiado al sector agroalimentario andaluz con 740 millones de euros durante el primer semestre de 2026, un 14% más que en el mismo periodo del año anterior. De esta forma, "el banco consolida su apoyo a uno de los principales motores de la economía española, que afronta una profunda transformación para ganar competitividad en un entorno marcado por la innovación, la evolución de los hábitos de consumo y los desafíos medioambientales".

Así lo ha destacado la entidad bancaria en una nota de prensa en la que explica que las empresas agroalimentarias están acelerando sus inversiones para responder a un consumidor cada vez más exigente, que demanda productos de mayor calidad, más saludables, sostenibles, con mayor trazabilidad y adaptados a nuevos estilos de vida. Esta evolución está impulsando proyectos de modernización de instalaciones, automatización de procesos, digitalización de la cadena de valor, incorporación de inteligencia artificial y tecnologías de agricultura de precisión, así como el desarrollo de nuevos productos y soluciones que aporten un mayor valor añadido.

Al mismo tiempo, el sector continúa reforzando su capacidad exportadora y su posicionamiento en mercados internacionales, lo que está generando nuevas necesidades de financiación para acometer inversiones productivas, ampliar capacidad industrial, optimizar la logística y mejorar la eficiencia energética de las explotaciones y de la industria transformadora.

En este contexto, la financiación para la adquisición y transformación de explotaciones agrícolas en cultivos de alto valor -como el olivar, el almendro, el pistacho, el kiwi o el aguacate-, junto con los créditos de campaña, la financiación de circulante, los préstamos para inversiones productivas y las soluciones para comercio exterior, se sitúan entre los productos más demandados por los clientes de Santander.

El compromiso de Santander con el sector agroalimentario va más allá de la financiación. La entidad acompaña a agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas e industrias agroalimentarias con soluciones especializadas para impulsar su crecimiento, mejorar su competitividad y acelerar su transición hacia modelos de negocio más digitales, eficientes y sostenibles.

Este apoyo se complementa con una red de oficinas especializadas enNegocio Agroalimentario, cuyos equipos ofrecen un asesoramiento cercano y especializado sobre financiación, inversión, internacionalización y transformación empresarial, adaptando las soluciones a las necesidades de cada cliente. Con esta "apuesta", Santander contribuye al fortalecimiento de un sector agroalimentario más innovador, competitivo y preparado para afrontar los retos derivados de la evolución de los mercados, el cambio climático y las nuevas preferencias de los consumidores.