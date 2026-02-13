Santiago (IU) avisa a Hitachi en Córdoba que "esto no es la Argentina de Milei" y debe respetar los derechos laborales

Enrique Santiago interviene, en la sede provincial de IU, junto a Rosa Rodríguez. - IU

CÓRDOBA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha avisado este viernes a Hitachi Energy que el Grupo Parlamentario de Sumar hará "todo lo posible" para que esta multinacional "no cobre ninguna de las distintas subvenciones millonarias que tiene pendientes de recibir de la Administración del Estado", para la ampliación de su factoría en Córdoba, "hasta que no respete las leyes y la Constitución y cese en su represión sindical", recordándole también que "esto no es la Argentina de Milei".

A este respecto y en rueda de prensa en Córdoba, junto a la candidata al Parlamento andaluz por Córdoba de Por Andalucía, Rosa Rodríguez, ha avanzado que "vamos a hacer ese trabajo", aunque "no quisiéramos hacerlo", y evitarlo "es tan sencillo como que la empresa atienda lo que están diciendo ya los tribunales" de lo Social, "la Inspección de Trabajo y los juzgados de lo Penal".

Así, Santiago ha recordado que todas las resoluciones emitidas hasta ahora están dando la razón a los trabajadores y al sindicato CCOO y al comité de empresa de la fatoría cordobesa, ante las denuncias y sanciones que interpuso y les aplicó la empresa, respectivamente, durante el conflicto laboral abierto ante el fracaso en la negociación del nuevo convenio colectivo.

Por ello, el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados ha recomendado a la dirección de la empresa que "se siente a negociar de una vez" y que comience "a reconocer derechos laborales, porque, insisto, esto no es la Argentina de Javier Milei, donde acaban de aumentar la jornada laboral a 12 horas al día".

Rosa Rodríguez, por su parte, se ha referido a la pérdida de población que sufre Córdoba y ha argumentado que, "sin inversiones, ni oportunidades, sin servicios públicos y sin unas conexiones estratégicas, la provincia de Córdoba pierde atractivo para vivir, para trabajar y para invertir", y la consecuencia es que "nuestros jóvenes" se marchan "porque no encuentran un proyecto de vida, no encuentran una opción de futuro y tienen que irse a otras tierras donde sí que lo encuentran y lugares más amables para vivir".

Ante ello, Rodríguez ha afirmado que Córdoba "necesita un plan de industrialización urgente y una revisión de las políticas privatizadoras a las que nos está sometiendo el Partido Popular", mientras que "desde Izquierda Unida y desde Por Andalucía llevamos años reclamando un plan serio de industrialización para la provincia".

En definitiva, "necesitamos inversión productiva, suelo industrial, apoyo a sectores estratégicos y una apuesta clara y definitiva por la creación de empleo estable y de calidad, porque sin industria la provincia de Córdoba está abocada a ser un erial", ha concluido.