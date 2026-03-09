Santiago (IU) señala que PP y Vox no se oponen a "recortes" en la PAC para "incrementar el gasto en armamento"

(Desde Izda.) Natalia León, Rosa María Rodríguez Y Enrique Santiago, En La Sede De IU En Pozoblanco. - IU

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha criticado este lunes que, ante el anuncio de un "recorte importante de las subvenciones de la PAC (Política Agraria Común), justificado con esa necesidad de incrementar el gasto en armamento", resulta que "no hemos oído ni al Partido Popular ni a Vox oponerse a estos recortes".

En este sentido y en rueda de prensa en Pozoblanco (Córdoba), junto a la candidata al Parlamento andaluz por Córdoba de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, y la edil de IU en Pozoblanco, Natalia León, el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados ha recordado que "tampoco los oímos, en su momento", a PP y Vox, oponerse "a la guerra arancelaria desatada por Trump, que ha afectado a toda la provincia de Córdoba, por ejemplo al vino, a la producción de lácteos o a la producción de carne, para la exportación".

A juicio de Santiago, "lo que queda absolutamente claro es que el Partido Popular y Vox son tremendamente cobardes con quienes amenazan a la seguridad humana, a la seguridad alimentaria y a la seguridad económica de nuestro país", demostrandod que "son súbditos, que son lacayos de los Estados Unidos, de la administración enloquecida que hay en la Casa Blanca".

Por eso, Santiago espera que para los ciudadanos "quede claro que un voto al Partido Popular o Vox es un voto contrario a sus intereses, como ha quedado demostrado por esta servidumbre absoluta" que han evidenciado "con quienes amenazan a nuestro país, con quienes nos insultan, con quienes nos intentan obligar a redirigir recursos públicos para empresas de armamento".

"También ha quedado claro --ha añadido-- que tampoco están dispuestos ni siquiera a enfrentarse a grandes empresas que aprovechan estas condiciones para especular, y lo digo porque votaron en contra de la ley que permite limitar los precios en situaciones de crisis".

Frente a ello, Santiago ha anunciado que, desde IU y el Grupo Parlamentario de Sumar, van "a reactivar de inmediato la puesta en marcha de un amplio escudo social que proteja en cuestiones de seguridad energética, en cuestiones de ayuda a las empresas y a los trabajadores que se vean afectados por el incremento de los precios del petróleo y de sus derivados".

En definitiva, se procederá a "la construcción de un nuevo escudo social", esperando Santiago que, "en esta ocasión, el Partido Popular y Vox no voten en contra, como votaron en contra de la reforma de laboral o de la actualización de las pensiones hace apenas un mes en el Congreso de los Diputados, y en todo caso volveremos a exigir que voten a favo de la norma que permite el control de la subida especulativa de precios de productos básicos, de primera necesidad ante situaciones de crisis".

REUNIONES EN LOS PEDROCHES

Santiago ha hecho estas declaraciones tras celebrar una jornada de trabajo en la comarca de Los Pedroches en la que, junto a Rodríguez y León, ha visitado instalaciones de la cooperativa agroganadera Covap, y conocido proyectos vinculados a la dehesa, reuniéndose también con colectivos del territorio, como 'Que para el tren en Los Pedroches' y 'Unidos por el agua'.

Santiago ha destacado el papel del cooperativismo como motor económico de la comarca, subrayando que "un proyecto cooperativo como Covap ha sido capaz de dinamizar esta zona con un importante desarrollo económico a través de un proyecto ganadero e industrial y de transformación de los productos".

Sin embargo, ha advertido de que esta capacidad económica contrasta con el "abandono institucional" que sufre el territorio. En este sentido, el dirigente de IU ha señalado las carencias en materia de comunicaciones y ha explicado que durante la visita se han reunido con la plataforma 'Que pare el tren en Los Pedroches'.

"Nuestro compromiso es trabajar para que a la mayor brevedad se realice la declaración de obligación de servicio público de la estación de Villanueva de Córdoba y que la frecuencia de los ferrocarriles se pueda incrementar suficientemente", ha afirmado.

Santiago también ha reclamado a los gobiernos del PP en la Junta de Andalucía y en la Diputación de Córdoba "que aborden de forma definitiva el problema de la contaminación del agua en el Norte de la provincia. Nos parece sumamente grave que no se hayan hecho las inversiones necesarias para solventar de una vez por todas el problema de la contaminación del agua", ha señalado.

Por su parte, la candidata de Por Andalucía al Parlamento andaluz por Córdoba, Rosa María Rodríguez, ha trasladado la "preocupación" de los vecinos por el estado de las infraestructuras. Según ha explicado, existe "la sensación de que es una zona olvidada, con malas comunicaciones", por lo que ha reclamado a la Junta actuaciones "urgentes" en carreteras autonómicas como la A-421 y su conexión con la A-424, así como el impulso de la variante sur de Villanueva de Córdoba y la variante norte de Pozoblanco.