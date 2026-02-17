Sanz afea el retraso para la sede de la Agencia Estatal de Salud: "No favorece la confianza" en el proceso

Archivo - El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, a mediados del pasado mes de enero - Arsenio Zurita - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha lamentado este martes que no se hayan cumplido los plazos dados por el Gobierno central para la ubicación de la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap) "puesto que este tipo de retrasos no favorece la confianza en el propio procedimiento y va en contra de la rigurosidad que se exige".

"De hecho, la fecha del fallo fue anunciada en la página web del Ministerio", ha aseverado Sanz en unas declaraciones enviadas a los medios tras conocerse que la elección de la sede se retrasa hasta el 18 de agosto debido al número de candidaturas presentadas, según han mantenido desde el Gobierno central, en tanto "es necesaria una valoración más detallada".

Mientras se determina la sede definitiva, la Aesap podrá operar desde la sede del Ministerio de Sanidad, en Madrid. Sanz ha dicho en este contexto que confía en que "este retraso no afecte ni perjudique a la candidatura de Granada", que desde la Junta de Andalucía confían es "la mejor".

El titular andaluz de Sanidad ha enfatizado además que "el proceso se llevó a cabo por vía de urgencia en plena época navideña, lo que ha supuesto un sobreesfuerzo para las administraciones, para ahora posponer una decisión que estaba anunciada y publicada".

Con todo, ha dicho esperar que Granada sea la elegida al ser, según ha mantenido Sanz, "el lugar idóneo por su gran potencial y trayectoria" en esta materia, destacando la experiencia de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), "los profesionales cualificados y la potente política sanitaria de la región para albergar este organismo estratégico".

La de Granada es la candidatura andaluza para acoger la Aesap y llevaba en su propuesta ubicarla en un primer momento en las dependencias de la EASP para posteriormente trasladarla al antiguo hospital Clínico, una vez adaptadas sus instalaciones.