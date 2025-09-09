SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha manifestado este martes que la intención del Gobierno de Juanma Moreno es agotar la legislatura y "rematar la faena".

En una entrevista con Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Sanz ha manifestado que la decisión sobre la fecha de las elecciones andaluzas --que tocan en junio de 2026-- compete exclusivamente al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha expresado ya la intención de agotar la legislatura, salvo que se convocaran elecciones generales, porque "no se entendería" que los andaluces tuvieran que afrontar dos comicios "en meses muy juntos".

"Por lo tanto, veremos los acontecimientos, pero nuestra intención es rematar la faena, porque Andalucía es sinónimo de estabilidad hoy en España", según ha recalcado Sanz, apuntando que esta comunidad genera confianza y seguridad para los inversores y aprobará sus presupuestos para 2026 "con normalidad".

"Nosotros queremos seguir garantizando que Andalucía no solo sea la mejor tierra para vivir, sino también que sea la mejor comunidad autónoma para invertir y eso está creando empleo y generando una actividad económica donde Andalucía crece muy por encima de la media española", ha señalado el consejero, quien ha recalcado que el Gobierno del PP-A está dedicado a "trabajar por solucionar los problemas de los andaluces".

Respecto a las encuestas publicadas en medios de comunicación que arrojan un importante crecimiento de Vox, Antonio Sanz ha señalado que ningún sondeo discute que el PP "sigue teniendo la confianza máxima de los andaluces" en la comunidad.

En su opinión, "el mayor interesado en el ascenso de Vox es el PSOE" y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está en una "estrategia de polarización y de provocación en este sentido para la división entre los españoles, entre los extremos".

Se ha mostrado convencido de que, desde el PSOE, "se está favoreciendo al extremismo y a los extremistas en el sentido de polarizar a la ciudadanía".

Frente a ese escenario, según ha recalcado, en Andalucía se apuesta "por la moderación y por la serenidad en la política, así como por el diálogo, las soluciones y las reformas que Andalucía necesita".

Esa es la "vía andaluza", según Sanz, que apuesta "solo y en exclusiva por resolver los problemas y mejorar la calidad de vida de los andaluces". "Lo demás son peleas y conflictos que le interesan al señor Sánchez para también provocar el ascenso de partidos más radicales como puede ser Vox", ha agregado.