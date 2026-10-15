Sanz asegura que el 96% de las pruebas diagnósticas en Andalucía se hacen en el sistema sanitario público

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en la comisión parlamentaria del 15 de octubre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado que el 95,86% de las pruebas diagnósticas en Andalucía se hacen en el sistema sanitario público. Un dato con el que Sanz ha defendido que la concertación con empresas privadas para hacer estas pruebas es "complementaria" y "compatible con reforzar el sistema público",

En su comparecencia en la comisión parlamentaria, el vicepresidente primero y consejero ha sostenido este jueves que "todas las comunidades autónomas, todas, recurren a la concertación, incluso el Ministerio de Sanidad". Así ha defendido Antonio Sanz el acuerdo marco para la concertación de servicios en el SAS, una fórmula "complementaria" a la atención pública.

Con este acuerdo marco, ha insistido Sanz, no hay que empezar "desde cero" cuando surge una necesidad asistencial, dotando así de más "agilidad" al sistema. "Es frustrante" dar los datos "oficiales" y que "les dé igual". "¿Antes con el PSOE en el Gobierno se podía hacer y ahora no?", ha preguntado el consejero a la bancada socialista. "Tengan un poco de por favor", ha ironizado Sanz, que ha apuntado que "sólo en la época de María Jesús Montero" como consejera de Sanidad se firmaron 500 millones en conciertos.

Desde la oposición, Adelante Andalucía ha lamentado que con este sistema haya hasta "cuatro o cinco empresas privadas por las que tiene que pasar un paciente para tener un diagnóstico". Desde el PSOE, han insistido en criticar que con esta política el Gobierno de Juanma Moreno "hace al SAS dependiente para siempre de la privada". El PP ha lamentado que la izquierda siga "mintiendo" y lanzando "bulos" sobre esta materia y les ha acusado de "hipócritas" por criticar este modelo cuando "ustedes lo implantaron".