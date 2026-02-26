Sanz asegura que Villarrubia "tendrá un nuevo centro de salud" en el suelo ofrecido por el Ayuntamiento de Córdoba

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, en el Pleno del Parlamento del 26 de febrero de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado este jueves que la barriada periférica de Villarrubia, en la capital cordobesa, "tendrá un nuevo centro de salud" bajo el Gobierno que preside Juanma Moreno, y se construirá en el suelo ofrecido para ello por el Ayuntamiento de la ciudad, tras haberse determinado ya que "es viable" para ello.

Así ha respondido Sanz, en el Pleno del Parlamento andaluz, a preguntas del parlamentario por Córdoba de Por Andalucía, José Manuel Jurado, quien ha recordado que el PP lleva gobernando en la comunidad autónoma "siete años" y "han prometido varias veces" la construcción del nuevo centro sanitario, pero, aún contando con suelo cedido por el Consistorio, "lo último que prometían eran 200.000 euros para reformar el centro de salud que ya había", lo cual, a su juicio, no es suficiente para las necesidades de los 12.000 vecinos del barrio.

Ante esto, el consejero de Sanidad ha subrayado que los gobiernos anteriores al de Juanma Moreno "no hicieron nada" para que fuera realidad el previsto nuevo centro de salud de Villarrubia, mientras que "este consejero y este gobierno", según ha asegurado, "sí van a hacer ese centro de salud en Villarrubia", en contraste con gobiernos anteriores, que "no movieron un solo dedo para ello".

En cuanto al tiempo que está dedicando a ello el actual Gobierno andaluz, Sanz ha afirmado que su "compromiso es firme" y se continuan "dando pasos", de forma que, aunque les gustaría "ser más rápidos", la custión que importa es que han "dado suficientes muestras de buenas intenciones, porque la construcción de este centro de salud está incluida dentro del Plan de Infraestructuras, y lo vamos a cumplir".

A ello hay que sumar, según ha resaltado Sanz, el que "se redactó un plan funcional para un nuevo centro de salud en esta barriada, y está hecho, porque era fundamental, primero, conocer las necesidades asistenciales y de espacio que se requería".

Además, "se han llevado a cabo actuaciones de medida de campos electromagnéticos generados por la subestación de transformación situada colindante al solar" donde se levantará el nuevo centro de salud, y ello era necesario que se hiciera de modo "previo, para poder tomar cualquier decisión, y hoy sabemos que la construcción del centro de salud en la ubicación ofrecida es viable, a partir del informe resultante".

Por tanto, según ha concluido Antonio Sanz, "es verdad" que en la Consejería de Sanidad están "dispuestos a invertir 200.000 euros en el centro de salud actual, como medida transitoria", pero, en cualquier caso, el consejero ha reiterado: "Villarrubia tendrá un nuevo centro de salud con este Gobierno. Se lo confirmo, se lo aseguro y en ello estamos".