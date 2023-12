La Junta ve "inaceptable" la actitud de Interior con la Policía Adscrita: "Sin convenio, no se pueden cubrir plazas"

SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha calificado este martes como "incomprensible, inaceptable" la actitud del Ministerio de Interior sobre la renovación del convenio para la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía por cuanto ha argumentado que "si no se firma el convenio, no se pueden sacar ofertas de empleo y, por tanto, no se pueden cubrir plazas".

En declaciones a los medios de comunicación en Sevilla, tras presidir el acto de entrega de las Medallas al Mérito de Protección Civil de Andalucía, Sanz ha reclamado la necesidad de tener una reunión con el Ministerio, convencido de que la reclamación de la Junta de Andalucía "es un acto de justicia con Andalucía" por cuanto ha recordado que en estos momentos la Administración autonómica dispone de "casi el 50% de los efectivos en materia de policía".

En este sentido ha reclamado "cumplir con la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Policía Adscrita", de la que ha recordado que "debería tener más de 750 integrantes", aunque la aspiración la ha llevado a tener "más de 1.000 efectivos".

La situación actual es que "prácticamente no llegamos casi a los 400, menos del 50% de los que nos corresponden", por lo que ha planteado que "lo que reclamamos urgentemente es, al menos, una cobertura en comisión de servicios de 125 efectivos mientras se firma el convenio".

"No sería comprensible que el Ministerio del Interior no ponga en marcha lo que es un acto de justicia", ha apuntado Sanz, quien ha reivindicado el trabajo que desempeñan los agentes de la Unidad de Policía Adscrita en un ámbito como los incendios forestales, donde ha apuntado que "ha esclarecido el 85% de los incendios que ha investigado", dato acreditativo de "la eficacia y la capacidad de nuestra Unidad adscrita".

"Nosotros hemos puesto todas las garantías para que el convenio se firme de manera inmediata", ha reiterado el consejero de la Presidencia, quien se ha declarado "dispuesto a firmar lo que el Ministerio diga", de manera que "el convenio se podría firmar mañana si el Ministerio quisiera" con la pretensión de "al menos paliar en parte la situación" y lograr "la cobertura de 125 plazas en comisión de servicio que hemos solicitado".