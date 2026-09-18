Sanz critica la "actitud irresponsable y preocupante" del PSOE en la Eurocámara sobre Ceuta: ¿A quién defiende Sánchez?

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, participa en un desayuno informativo de Europa Press en Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha criticado este viernes la actitud "irresponsable y preocupante" que, en su opinión, trasladó este pasado jueves el PSOE al votar en contra del informe que aprobó el pleno del Parlamento Europeo sobre la crisis en Ceuta desencadenada este verano tras la entrada masiva de miles de inmigrantes, y se ha preguntado "a quién defiende" el presidente del Gobierno español y líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Antonio Sanz se ha pronunciado sobre esta cuestión al inicio de su intervención en una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, organizada en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla con el patrocinio del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

El vicepresidente primero de la Junta se ha referido así al informe que este pasado jueves aprobó el Pleno del Parlamento Europeo, pese al voto en contra de los representantes socialistas, en el que se apunta a la regularización extraordinaria aprobada este año por el Gobierno de Pedro Sánchez como un elemento con "efecto llamada" para la llegada masiva de migrantes irregulares a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Se trata de una resolución no vinculante que denuncia que la ciudad autónoma española fue "invadida", alerta de la "instrumentalización" de la migración como arma de guerra híbrida, y reclama tanto a las autoridades nacionales como europeas medidas urgentes.

Antonio Sanz, que ha querido iniciar su intervención en este encuentro informativo trasladando un mensaje de apoyo a Ceuta y un "abrazo" a sus vecinos, desde la premisa de que "Andalucía está y estará siempre" con esta ciudad autónoma "hermana", y que "defender a Ceuta es defender a España", ha opinado que lo ocurrido este pasado jueves en la Eurocámara "tiene dos facetas", una "positiva" y otra "muy preocupante".

Así, ha valorado que, por un lado, se ha trasladado "un mensaje muy claro", el de que "Ceuta y Melilla son españolas, no se venden, y se defienden desde Andalucía y desde Europa".

Sin embargo, el vicepresidente ha lamentado que, junto a ese mensaje, la votación en el Parlamento europeo deja "un segundo mensaje muy preocupante" por el que desde el Gobierno andaluz sienten "preocupación", y es en relación al "posicionamiento" ante dicha iniciativa del "partido que lidera el Gobierno de España", en alusión al PSOE, "cuya actitud solamente puede ser calificada de irresponsable, peligrosa y muy preocupante", ha dicho Antonio Sanz.

"Después de lo ocurrido ayer en la votación del Parlamento Europeo, la pregunta es, ¿a quién defiende Sánchez?", ha continuado el vicepresidente, quien también ha cuestionado "con quién está" el presidente del Gobierno español, y al respecto ha querido dejar claro que "España, como toda Andalucía, está con Ceuta".