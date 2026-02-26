Sanz defiende los recursos del Infoca y subraya que sus profesionales son una "absoluta prioridad" para la Junta

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, realiza un recorrido por las instalaciones de la Base EMA Infoca Sierra de las Nieves, antes de participar en su inauguración. (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (PP-A), ha defendido este jueves los recursos con los que cuenta la plantilla del dispositivo Infoca, dedicada a la lucha contra incendios forestales en Andalucía, y ha subrayado que sus profesionales constituyen una "absoluta prioridad" para el actual Gobierno andaluz de Juanma Moreno.

En la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, el consejero de Emergencias se ha pronunciado así en respuesta a una pregunta del diputado del PSOE-A Noel López, quien ha acusado a la Junta de "maltratar" a la plantilla del Infoca, y de tener a dichos trabajadores sometidos a un "nivel de precariedad vergonzante y vergonzoso".

En esa línea, el representante del PSOE-A ha señalado que desde "el Comité Intercentros" del Infoca, que "representa a todos los sindicatos", advierten de "falta de medios, de material, de chubasqueros que se rompen y que no sirven para su trabajo", así como de "falta de seguridad en el empleo", y ha criticado que desde el Gobierno de Moreno no hacen "nada" ante esas reclamaciones.

En esa línea, el diputado socialista ha preguntado al consejero si cree que "quien se juega la vida por Andalucía merece ser maltratado por la Junta" y por su presidente, Juanma Moreno.

Antonio Sanz ha respondido a Noel López criticando que se pronuncie así el representante de un grupo como el socialista que, cuando gobernaba la Junta, tenía vehículos autobombas del Infoca que "no pasaban ni la (Inspección Técnica de Vehículos) ITV".

El consejero ha aseverado que "los profesionales de Infoca son una absoluta prioridad para este Gobierno, y cuentan con las mejores y con los más modernos recursos, equipos y formación para la lucha contra incendios", y al hilo ha valorado como "muy buena noticia" que dicho dispositivo "se haya incorporado como grupo de intervención a otras emergencias", para lo cual, según ha agregado, desde la Junta están "implementando permanentemente formación y equipos".

Noel López ha replicado al consejero que los anteriores gobiernos socialistas andaluces demostraron su "compromiso con el Infoca", y ha acusado a la Junta de suministrar ahora a profesionales de dicho dispositivo chubasqueros que valen "cinco euros".

Antonio Sanz le ha respondido que "se nota" que dicho parlamentario socialista "no ha ido nunca a una emergencia", y "no ha visto nada de lo que está diciendo", y ha defendido que los trabajadores del Infoca cuentan con equipos de protección individual (EPI) "de diferente tipo según las circunstancias concretas de cada situación", en función de si trabajan "en situaciones de frío y con condiciones de lluvia".

Además, el consejero ha apuntado que "estamos en proceso de adquisición de más material" para los trabajadores del Infoca, "como abrigos y botas", y ha agregado que, "desde hace años, existe un programa formativo sobre inundaciones", y "sólo el año pasado más de 300 profesionales recibieron esa formación específica".

Asimismo, Sanz ha subrayado que no se han producido "incidencias de índole personal" entre los "magníficos" profesionales del Infoca durante el reciente episodio de borrascas que ha sufrido Andalucía, y ha insistido en criticar las situaciones en las que vivían dichos trabajadores en la etapa de gobiernos socialistas, cuando "sus vehículos no pasaban ni la ITV", o se llegó a "eliminar el complemento de antigüedad".

Por ello, el consejero ha criticado que desde el PSOE-A quieran dar "lecciones" a un Gobierno como el actual de Juanma Moreno que "ha renovado el 75% de la flota de vehículos" del Infoca y "el 82%" de los vehículos autobombas, y cuando los socialistas "redujeron a la mitad el presupuesto" de dicho dispositivo, que, en cambio, se ha visto "triplicado" con el Ejecutivo del PP-A, según ha remarcado.