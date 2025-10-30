Sanz lamenta "falsedades" sobre situación de la sanidad de la oposición, que lo califica de consejero "a tiempo parcial"

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha lamentado este jueves en el Parlamento las "falsedades" sobre la situación de la sanidad pública andaluza que están lanzando los partidos de la oposición, que lo han calificado como un consejero a "tiempo parcial"o a "media jornada" en las responsabilidades que tiene encomendada.

Sanz ha comparecido en comisión del parlamento para informar sobre las principales líneas de actuación de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, lo que ha derivado en un debate con rifirafe político sobre la situación del sistema sanitario público.

Durante su primera intervención, el consejero ha reiterado la "mano tendida" a los partidos de la oposición para abrir, desde el acuerdo, una "nueva etapa" en la sanidad pública andaluza, algo que ya hizo durante el debate general sobre la sanidad celebrado la pasada semana ante el Pleno de la Cámara.

Esta nueva etapa, según ha señalado, apuesta, entre otras cosas, de manera fundamental por la ampliación y estabilización de las plantillas; por reforzar la atención primaria y la atención hospitalaria; por el impulso de las nuevas tecnologías y terapias avanzadas, y por más y mejores infraestructuras, siempre poniendo al paciente en el centro de todas las decisiones".

Ha manifestado que no va a entrar en la "confrontación estéril", sino que su intención es "tender la mano" y ofrecer diálogo a los partidos. "Estoy dispuesto a mantener todas las reuniones que hagan falta para avanzar en ese diálogo, como lo hago con todas las entidades, colegios profesionales, sindicatos y asociaciones de pacientes, porque no cabe duda que ese diálogo sincero y honesto es algo que puede ser muy útil para los andaluces", ha indicado.

Sin embargo, tras oír las intervenciones posteriores de los diputados de PSOE-A, Vox y Por Andalucía, ha denunciado que lo único que le interesa a los partidos de la oposición, "no es si avanzamos" en la mejora de la sanidad andaluza, sino estar "en la guerra y en el conflicto" y ha considerado "muy grave" algunas "imputaciones falsas" que se han lanzado contra profesionales sanitarios.

Sanz ha criticado especialmente el "tonito" de la intervención de la diputada del PSOE-A Ángeles Férriz: "Vaya tonito amenazante, lleva amenazándome toda su comparecencia y ha venido de juez y a sentenciar ya el castigo máximo de este consejero". "Su manera de intervenir y de acusarme es una manera de amenazarme y a la vez de juzgarme que no me parece tolerable en este Parlamento", ha dicho a Férriz. "Yo tengo la confianza del presidente para asumir la más importante tarea en el Gobierno y a usted la quitaron de portavoz del grupo parlamentario socialista recientemente", le ha espetado.

Asimismo, ha planteado a Férriz cómo puede venir al Parlamento a dar "lecciones" de sanidad teniendo en cuenta el "historial" que tiene la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, de su etapa como consejera de Salud en la Junta, en la que "echó" a miles de profesionales sanitarios.

Antonio Sanz también ha criticado la intervención de la portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, reprochándole "imputaciones falsas a los profesionales sanitarios", con una "voluntad de hacer daño". "No está en absoluto interesada en la credibilidad del sistema, sino que está dispuesta por cuatro votos a trasladar imputaciones falsas a los profesionales", ha dicho Sanz a Nieto.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

En el turno de intervenciones de los grupos, la diputada del PSOE-A Ángeles Férriz ha ironizado con que Sanz pretenda abrir una "nueva etapa" en la sanidad pública andaluza, llegando a la comisión como "el que estrena zapatos nuevos" o como si acabara de llegar al Gobierno andaluz. "Ni usted es nuevo ni acaba de estrenar la consejería ni el Gobierno de Moreno Bonilla acaba de empezar", ha indicado Férriz, quien ha indicado que no puede "salvar la sanidad pública quien la ha destrozado sin piedad".

Ha denunciado la política "criminal sanitaria" del Gobierno del PP-A que empezó cuando "decidieron que en la salud había un negocio por explotar en Andalucía". Ha manifestado que Sanz está hoy al frente de la Consejería de Sanidad exclusivamente para "salvar" al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "cueste lo que cueste y haya que hacer lo que haya que hacer". Para eso, según ha apuntado, se necesita a una persona "sin escrúpulos, que fuera capaz de irse a los toros el día del cáncer de mama o que fuera capaz de comparar la entrada de un concierto con una mamografía".

El diputado de Vox Rafael Segovia ha manifestado que el presidente de la Junta, ante "la crisis más aguda que ha padecido el sistema sanitario público de Andalucía", ha preferido poner al frente de la Sanidad a "un buen comunicador y a tiempo parcial, antes que a un experto en la gestión sanitaria". Se evidencia, a su juicio, que Moreno está "más preocupado por mantener la imagen que por la solución real de los problemas, que implican cambios profundos en la estructura del SAS, que no se hacen en siete meses y que, sin duda, conllevan un coste político que no quieren pagar a pocos meses de las elecciones".

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha trasladado al consejero que es "difícil hablar del inicio de una nueva etapa al final de un ciclo" y con el "desmoronamiento de un sistema público sanitario que antes funcionaba mejor y que a consecuencia de un montón de decisiones equivocadas que se han tomado acaba en una situación muy complicada y muy delicada". Ha dicho que Sanz no puede llevar a "full" una "macroconsejería" como la que ostenta y, por ello, está "a media jornada" en sanidad y en emergencias.

El diputado del PP-A José Ricardo García ha manifestado que tanto en sanidad como en emergencia "hacen falta tres cosas claves, prevención, acción y reacción" y en eso, Sanz "es el mejor, actuando siempre con firmeza y con responsabilidad".