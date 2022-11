Sanz recrimina a Espadas "el no es no" al Presupuesto de 2023 y lamenta "su oposición a la antigua"

SEVILLA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha recriminado este viernes al PSOE y a su secretario general en Andalucía, Juan Espadas, la presentación de una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos de Andalucía para 2023 por suponer una estrategia política que ha descrito como "el no es no", por lo que ha concluido que se trata de "una oposición a la antigua, que solo trabaja para desgastar al gobierno y que no apuesta por ser útil en Andalucía".

En declaraciones a Europa Press, Sanz ha indicado que "lamentamos la actitud del PSOE y del señor Espadas" ante el hecho de que no haya agotado el plazo de presentación de la enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos, que expira este viernes y presentó este jueves.

Las cuentas de la Junta de Andalucía para 2023 han recibido la solicitud de su devolución al Consejo de Gobierno de los Grupos Parlamentarios Socialista, Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía, mientras que Vox se ha descolgado este viernes de este planteamiento para expresar su apuesta por modificarlas a través de las enmiendas parciales.

Sanz se ha preguntado "si los presupuestos pueden ser mejorados" y concluir con un "sí", antes de considerar que "lo que no es justificado es la oposición radical y frontal a unos presupuestos que son los mejores y los mayores de la historia de Andalucia, que superan los 45.000 millones de euros", para reivindicar entonces que son representativos del "compromiso social de un gobierno, además, bajando los impuestos".

A juicio del consejero de la Presidencia, los socialistas andaluces "pierden una oportunidad para demostrar su utilidad como oposición y como grupo político", mientras que ha ahondado sobre la actitud del líder de los socialistas andaluces para plantear que "parece que el señor Espadas está más preocupado por ser el delegado del Gobierno de Sánchez en Andalucía que ser constructivo y útil a Andalucía".

"Lamentamos ese 'no es no' permanente del Grupo Socialista", ha remarcado Sanz, quien ha esgrimido que "a pesar de la actitud de una oposición a la antigua, el Gobierno tiende la mano a la oposición para seguir avanzando con los Presupuestos y en el diálogo político".