Sanz rehúsa valorar el nombramiento del nuevo viceconsejero de Turismo: "Yo opino solo de mi equipo"

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, este viernes en Sevilla - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha rehusado este viernes hacer una valoración sobre el nombramiento del catedrático Rafael Sánchez Saus como nuevo viceconsejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, tras las críticas de partidos de la oposición, como PSOE-A y Adelante Andalucía, por su pasado "en la Falange".

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Sanz ha manifestado que él sólo opina de su equipo, que "es muy potente y muy bueno" y que este viernes ha dado a conocer a la opinión pública.

"Yo no voy a entrar en contestar todas las opiniones que se hagan de todos los nombramientos porque entonces no terminaríamos nunca", ha indicado Sanz, quien ha señalado que cuando se toman decisiones sobre equipos, cada "uno opina quién es la persona mejor". "Yo hoy estoy trasladando el futuro equipo del SAS y, lógicamente, lo he hecho después de contrastar las mejores opiniones; tampoco podría encontrar la unanimidad nunca, porque no se encuentra nunca la unanimidad, pero yo creo que tenemos el mejor equipo", ha señalado.

Ha señalado que no va a hacer valoraciones de otros equipos ni de las opiniones de los partidos de la oposición, cuya "sorprendente costumbre será criticar las decisiones del Gobierno".