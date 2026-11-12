Sanz reprocha al PSOE la investigación de la Fiscalía europea por las pulseras antimaltrato: "Debería avergonzarles"

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en el pleno del 12 de noviembre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha acusado este jueves a los socialistas andaluces de "tener mucho desparpajo" para pedir cuentas al PP sobre políticas de interrupción del embarazo el día en el que la Fiscalía Europea (EPPO) ha anunciado que está llevando a cabo una investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas de España por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género.

En sesión plenaria en la Cámara andaluza y en respuesta a una pregunta del PSOE andaluz sobre la garantía de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Andalucía, Antonio Sanz ha reprochado al PSOE sus críticas en esta materia: "Debería avergonzarles" la investigación de la Fiscalía europea "donde se tiene que proteger a las mujeres". "¿De qué garantías nos hablan. Ni una lección con el currículum que tienen ustedes", le ha espetado el vicepresidente primero a la diputada Olga Manzano.

"La UCO no va a tener efectivos con el trabajo que le están dando. Se acabó. No más lecciones", ha concluido Sanz en alusión al hecho de que la Fiscalía Europea haya informado de "una investigación por un presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para asegurar tanto el cumplimiento de medias cautelares como las condenas dictadas en delitos de violencia de género", se lee en el escrito del órgano europeo.

La investigación, iniciada el pasado año, se centra en un posible uso fraudulento de fondos de la Unión Europea destinados a financiar estos dispositivos electrónicos, utilizados para vigilar el cumplimiento de las órdenes judiciales de alejamiento y otras medidas de protección de las víctimas de violencia de género. Por el momento, la Fiscalía Europea no ha facilitado información sobre las posibles personas investigadas, el importe de los fondos afectados ni el alcance de las diligencias que se están practicando en ambas instituciones.