Sanz valora el "diálogo" para "avanzar" en un acuerdo de "legislatura" para mejorar las condiciones de los sanitarios

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha presidido la reunión con los delegados del Gobierno de la Junta. - MARIA JOSE LOPEZ / EP

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha valorado este miércoles el "diálogo" abierto con los sindicatos de la Mesa Sectorial de sanidad --CSIF, Satse, UGT y CCOO-- y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) a fin de "avanzar" en un acuerdo de "legislatura" para mejorar las condiciones laborales de los sanitarios, la accesibilidad al sistema y para blindar el sistema público de salud.

En declaraciones a los medios en Sevilla, Antonio Sanz ha aplaudido y "valorado" la actitud de las organizaciones sindicales y profesionales. "Quiero abrir esta nueva etapa también sustentándome en el diálogo con los profesionales sanitarios, que son el pulmón del sistema. Los encuentros mantenidos con el SMA y el resto de los sindicatos de la Mesa Sectorial han sido "muy productivos y nos permiten avanzar en lo que puede ser un acuerdo de legislatura en materia de apoyo a los profesionales".

"El sistema tiene muchas cosas que mejorar", ha apostillado el vicepresidente primero, que ha remarcado el ofrecimiento de un acuerdo de legislatura para avanzar en propuestas y en reformas que "nos permitan blindar el sistema público de salud, mejorar las condiciones de los profesionales, mejorar la accesibilidad al sistema y actualizar el sistema a las nuevas circunstancias".

En este punto, ha recordado que el departamento de Sanidad está trabajando también en la iniciativa de una ley de garantía que "será uno de los ejes legislativos más importantes o más potentes de todo el Gobierno en esta legislatura. Ese es el contenido sobre el que pivotamos esos acuerdos, y lo que ofrezco es diálogo permanente y resultados".