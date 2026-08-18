Sanz ve "imposible determinar" si continuará la serie sísmica en Granada tras 1.871 incidencias y 14 asistencias médicas

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, visita las zonas afectadas por el terremoto de la provincia de Granada. - EUROPA PRESS

GRANADA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha indicado que "es imposible determinar si esta serie sísmica va a continuar" en Granada, que desde el pasado sábado, 15 de agosto, ha registrado más de 1.871 incidencias y 14 asistencias médicas, y ha insistido en que lo único que se puede hacer es "informar muchísimo" a la población y ofrecerle indicaciones sobre cómo actuar ante un terremoto.

Así lo ha señalado en una atención a medios en la tarde de este martes, ante los movimientos sísmicos registrados durante esta jornada, con cuatro terremotos de magnitud 4 o superior y nueve de magnitud superior a 3. Estos seísmos se suman al primer movimiento registrado el pasado sábado, 15 de agosto, que alcanzó una magnitud de 4,8, aunque inicialmente fue registrado como de 5, lo que obligó a activar la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia de Andalucía ante el Riesgo Sísmico.

En este contexto, el consejero ha informado de que la sala del 112 ha recibido más de 500 llamadas relacionadas con incidencias y situaciones derivadas de esta serie sísmica. Además, ha indicado que desde el pasado día 15 se han gestionado un total de 1.871 incidencias a través del 112.

En este sentido, ha subrayado que la autoprotección ante un terremoto "es fundamental" y ha incidido en la importancia de adoptar medidas "antes, durante y después" de un movimiento sísmico. Asimismo, ha señalado que se han prealertado los servicios de emergencias "a todos los niveles", con el objetivo de que estén preparados ante cualquier eventualidad.

No obstante, Sanz ha trasladado un mensaje de "serenidad, control y seguridad", ya que, según ha señalado, "todos los dispositivos operativos" están preparados para actuar. En este sentido, ha destacado el trabajo de bomberos, cuerpos de seguridad, técnicos y arquitectos, así como la labor de los arquitectos voluntarios del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, que están colaborando en la evaluación de los inmuebles afectados.

Asimismo, el consejero ha señalado que las zonas más afectadas por los movimientos sísmicos de esta jornada han sido Íllora, Alhendín, Armilla, La Zubia y Granada capital. Por prevención, se ha decidido desalojar a unas 600 personas de seis bloques de viviendas en Las Gabias, que están siendo reubicadas mientras se evalúa el estado de los inmuebles y se garantiza su seguridad. Además, ha explicado que también se ha procedido al desalojo de un ala de la residencia de mayores de la Diputación de Granada, cuyos usuarios están siendo trasladados a otros centros.

Por otro lado, ha indicado que se ha puesto a disposición de las personas que hayan tenido que abandonar sus viviendas un albergue de TurJoven en Granada. Así, ha precisado, cuatro personas procedentes del Zaidín se encuentran acogidas en estas instalaciones, que permanecerán disponibles si fuera necesario. Asimismo, la Diputación ha ofrecido técnicos y bomberos para colaborar con los municipios que lo requieran.

El consejero ha indicado que todavía es "imposible predeterminar" el alcance total de los daños, aunque todo parece indicar que "no estamos hablando de daños estructurales muy graves". "Sí hay daños, especialmente en cornisas y en fachadas, que ocasionan consecuencias que evidentemente son importantes, pero no estamos hablando de daños estructurales muy graves", ha señalado. No obstante, ha hecho hincapié en que "la vivienda es siempre un lugar habitualmente más seguro que la propia calle".

Además, ha explicado que el grupo de arquitectos voluntarios está clasificando las viviendas en función de los daños mediante un sistema de colores: verde, para aquellas que no presentan afectación; amarillo, para las que tienen daños leves; y rojo, para las que presentan alguna situación que requiere atención. De las 447 viviendas analizadas hasta esta mañana, solo cuatro se encontraban en situación roja. No se ha detectado ninguna en situación negra, que implicaría la necesidad de demoler el inmueble.

UN TOTAL DE 14 ASISTENCIAS MÉDICAS SIN DAÑOS GRAVES

Así, ha explicado que "no hay daños personales graves" y ha detallado que los servicios sanitarios han realizado un total de 14 asistencias. De ellas, seis fueron por cuadros de ansiedad, cinco por mareos y tres por traumatismos leves causados por elementos arquitectónicos. En este último caso, una niña de 13 años, que sufrió una herida provocada por un ladrillo, fue trasladada al hospital, mientras que las otras dos personas atendidas presentaron traumatismos craneales de carácter leve.

En este sentido, ha explicado que, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, la Agencia de Emergencias cuenta con el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED), un grupo especializado en apoyo psicológico, que ha habilitado un teléfono gratuito para atender a las personas afectadas emocionalmente por los seísmos.

De igual modo, ha señalado que "hay cuatro centros de salud que, por las características de su infraestructura, se ha decidido proteger y, lógicamente, prevenir", por lo que permanecen cerrados. En concreto, se trata de los centros de salud Zaidín Centro, Sur, Casería de Montijo y Bola de Oro. Además, ha indicado que se están evaluando otras posibles afecciones en centros educativos, edificios públicos y municipales, así como en bienes del patrimonio.

Por último, el consejero ha insistido en que "la mejor respuesta ante un terremoto es actuar con serenidad y seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia". Asimismo, ha pedido evitar la propagación de rumores e informaciones no contrastadas, así como la difusión de imágenes falsas que "no responden a lo que está ocurriendo ni en Granada ni en su área metropolitana".