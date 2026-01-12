Satse Andalucía respalda la candidatura de Granada para acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

Archivo - Escuela Andaluza de Salud Pública, en imagen de archivo - JUNTA - Archivo

GRANADA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (Satse) en Andalucía ha mostrado su apoyo a la candidatura de la ciudad de Granada como sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública, tras la declaración aprobada este lunes por el Consejo de Gobierno de la Junta en favor de esta propuesta.

En una nota de prensa sobre este asunto, Satse ha detallado que comparte los argumentos recogidos en el informe del Gobierno andaluz, que "subraya que Granada reúne las condiciones técnicas, logísticas y estratégicas necesarias para albergar este organismo".

Entre otros aspectos, el informe expone que Granada destaca por su experiencia en salud pública, gracias la presencia de la Escuela Andaluza de Salud Pública y el ecosistema investigador que conforman el Parque Tecnológico de la Salud y la Universidad de Granada, además de contar con espacios adecuados como el antiguo Hospital Clínico San Cecilio.

Para Satse, la elección de Granada "no sólo representa una oportunidad para descentralizar organismos estatales, sino también para reforzar la salud pública en España y mejorar la cohesión territorial". Más allá de la ubicación definitiva, este sindicato insiste en que la agencia "debe configurarse como un organismo independiente, técnico y despolitizado, que actúe con criterios científicos y profesionales".

Asimismo, considera imprescindible "garantizar la presencia activa de enfermeras, especialmente especialistas en Familiar y Comunitaria, para fortalecer la vigilancia epidemiológica, la prevención y la promoción de la salud". El sindicato reclama además que la agencia cuente con recursos materiales y humanos suficientes para "cumplir sus objetivos y se convierta en un espacio que fomente la formación y retención del talento profesional, evitando la fuga de especialistas y consolidando equipos altamente cualificados".

Por todo ello, Satse concluye instando al Gobierno de España y al Consejo de Ministros a respaldar la candidatura de Granada y, al mismo tiempo, "garantizar la integración efectiva de las enfermeras en este organismo y la dotación de medios necesarios para que la agencia cumpla su función de manera eficaz".