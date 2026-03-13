La secretaria general de Medio Ambiente de la Junta conoce la gestión de la red eléctrica en una visita a Endesa

La secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Junta de Andalucía, María López Sanchís, visita Endesa, acompañada por el director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez. - ENDESA

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Junta de Andalucía, María López Sanchís, ha visitado el Centro de Control de la Red de Distribución de Endesa en Andalucía y Extremadura (CORE), acompañada por el director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán. Durante la visita, la secretaria general ha conocido al equipo superior a 120 profesionales que trabaja las 24 horas en este centro de control y ha comprobado cómo se coordinan las actuaciones en situaciones de especial complejidad, como los episodios de meteorología adversa.

Según ha detallado Endesa en una nota, desde este centro se controla la infraestructura eléctrica de la compañía en el territorio sur con más de 145.000 kilómetros de líneas eléctricas, 550 subestaciones y más de 63.000 centros de transformación.

Desde Endesa han destacado que "los efectos del cambio climático están teniendo un impacto cada vez mayor en las redes de distribución eléctrica". Ejemplo de ello son los temporales Kristin, Leonard y Marta, que han golpeado especialmente a Andalucía en los últimos meses.

Como consecuencia de estos episodios, el balance de daños en los tendidos eléctricos en el conjunto del territorio andaluz ha sido significativo: 53 árboles caídos sobre la red aérea, 252 conductores partidos por la fuerza del viento, 189 torres eléctricas dobladas, partidas o derribadas por la intensidad de los temporales y más de 170 elementos del tendido aéreo rotos o gravemente dañados tras ser golpeados por objetos arrastrados por el viento.

A pesar de ello, "la red de distribución ha respondido muy bien, gracias a los trabajos de digitalización llevados a cabo estos últimos años que han posibilitado mantener la continuidad del suministro en estas circunstancias tan adversas".

Asimismo, durante este encuentro también se han abordado las medidas preventivas que la compañía adopta para proteger los entornos naturales, teniendo en cuenta que el 60% de las líneas que gestiona Endesa son aéreas y, por tanto, conviven con zonas boscosas o con vegetación.

En este sentido, Endesa ha mostrado su plan de prevención de incendios, destinado a crear corredores naturales bajo las líneas eléctricas que actúan como cortafuegos. Para ello, la compañía desarrolla en toda Andalucía un plan de tala y poda selectiva de la masa forestal, respetando siempre las distancias de seguridad establecidas por la administración entre la vegetación y los cables eléctricos.

A esta medida se une la revisión en helicóptero de las líneas eléctricas para realizar termografías y vídeos en alta calidad, así como las revisiones exhaustivas de las instalaciones para asegurar el buen funcionamiento de la red y evitar incidencias.

En esta línea, la secretaria general se ha interesado también por las medidas de protección de avifauna en las redes eléctricas, que Endesa y la Junta de Andalucía llevan impulsando desde hace más de una década. Entre estas actuaciones destacan el forrado de cables y sistemas de visualización de líneas, hasta aislamientos en torres de Alta y Media Tensión, acciones que ha tenido como consecuencia más notable "la mejora de la interacción entre los elementos eléctricos y las aves".

Por último, estas actuaciones se desarrollan en el marco de la colaboración entre Endesa y la Junta de Andalucía para "seguir avanzando en una red eléctrica más segura, resiliente y compatible con la protección del entorno natural".