El sector ferroviario de Córdoba muestra su pesar por el accidente de Adamuz con un minuto de silencio ante la estación

Imágenes de la concentración organizada por los sindicatos de Renfe a las puertas de la estación de trenes de Córdoba Julio Anguita. A 20 de enero de 2026 en Córdoba, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÓRDOBA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector ferroviario de Córdoba se ha unido este martes en una respetuosa concentración a las puertas de la Estación Córdoba-Julio Anguita para mostrar su pesar por las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido el domingo en la localidad de Adamuz y en solidaridad con las familias de los fallecidos --41 personas registradas hasta primeras horas de este martes-- y heridos en el siniestro.

A la multitudinaria concentración se ha sumado la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, quien ha vuelto a desear "una pronta recuperación a las ciento de personas heridas en el trágico accidente, especialmente, a las personas que se encuentran en una situación de mayor gravedad".

Además, Borrego ha puesto de relieve "la profesionalidad de los distintos servicios públicos que están actuando desde el primer momento en este horroroso siniestro" y ha remarcado que "habrá que realizar una investigación en profundidad para aclarar las causas del accidente, pero ahora mismo, lo importante son las víctimas y sus familias".

El terrible accidente mortal sufrido como consecuencia de, en primer, el descarrilamiento de un tren de la compañía Iryo a la altura de su paso por el municipio de Adamuz en camino hacia Madrid el domingo por la tarde, y la posterior colisión de los vagones que invadieron las vías con dirección contraria con un tren Alvia de la compañía Renfe han dejado en conmoción a la población por la dimensión de los hechos y por las numerosas víctimas que se han ido contabilizando al cabo de las horas y los días.

Por este motivo, el sindicato UGT ha salido a las puertas de su sede en la capital para mostrar su "dolor y solidaridad con las personas afectadas y compartir ese dolor con familiares y allegados de las víctimas de ese dramático suceso".

EXIGIR RESPONSABILIDADES

"UGT Córdoba, como sindicato de clase y mayoritario en la provincia cordobesa, tiene un compromiso social con las personas trabajadoras, pero también con los servicios públicos y con la calidad de vida y derechos del conjunto de la sociedad, por lo que este accidente ha roto de dolor a nuestros delegados, así como al conjunto de nuestra organización, sumiéndonos en una profunda impotencia, y por el sentimiento de enorme empatía con familiares y allegados de las víctimas de este trágico episodio en la circulación de los trenes al paso por la provincia", ha señalado la secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna.

La secretaria ugetista ha comentado que entienden "la incertidumbre en torno a los motivos por los que se ha producido el accidente, aunque desde este sindicato mantenemos que estos momentos son para apoyar a las personas que han sobrevivido a la catástrofe, apoyar a las personas heridas y constituir como sociedad un manto de cariño y compañía en el dolor de las víctimas".

No obstante, Laguna ha subrayado que "llegado el momento, y con las investigaciones precisas y adecuadas llevadas a cabo por los especialistas en estas materias que componen la comisión de investigación que se ha hecho cargo de dilucidar cuáles fueron las causas, mantendremos el compromiso de exigir las responsabilidades que se deduzcan de los resultados aportados y perseguiremos el objetivo de que nada de lo ocurrido, a la luz de las causas que produjeron este accidente, se pueda volver a repetir".

UN ACCIDENTE LABORAL

Por su parte, el secretario de Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, ha resaltado el hecho de que "estamos hablando de un accidente ferroviario con muchas víctimas entre los pasajeros, pero tampoco podemos olvidar que estamos hablando también de un accidente laboral, producido en un entorno de trabajo y con una víctima, al menos, trabajador, el conductor del Alvia".

Asimismo, ha hecho hincapié en que "desde UGT Córdoba no nos cansaremos de insistir en que los accidentes laborales, todos, no son fruto del azar, sino que son evitables, y debemos trabajar en que nunca se vuelvan a repetir, por lo que debemos estar muy atentos a los resultados de la comisión de investigación para exigir que se lleven a cabo las correcciones, vigilancia o cambios necesarios para que esas causas jamás se repitan en ninguna parte, tanto si ha sido un fallo mecánico, de las vías, o incluso un fallo humano, la causa menos probable".

A la concentración han asistido responsables y delegados de las cuatro federaciones que componen UGT Córdoba, que han guardado unos minutos de silencio portando pancartas con un lazo negro en señal de luto y respeto por las víctimas, así como de solidaridad con las personas allegadas a las víctimas del accidente de Adamuz.