Seguimiento de un 5% de la huelga por el Estatuto Marco en Atención Primaria y Urgencias Extrahospitalarias en Andalucía

Archivo - Médico de atención primaria en consulta. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La huelga convocada por el Sindicato de Médicos de Atención Primaria (SNP) para Atención Primaria --médicos de familia y pediatras-- y Urgencias Extrahospitalarias cuenta en este jueves, segunda jornada de paros, con un seguimiento de cerca de un 5%. Este pasado miércoles, el seguimiento en Andalucía fue de un 4,18%. El motivo de la huelga está en el Estatuto Marco presentado por el Gobierno y que define las condiciones de trabajo del colectivo médico.

Por provincias, en Almería, ha sido de un 3,35%; en Cádiz, de un 7,5%; en Córdoba, un 6,19%; en Granada, un 5,42%; en Huelva, un 3,89%; en Jaén, un 5,72%; en Málaga, un 3,85%; y en Sevilla, un 3,12%, según el desglose facilitado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía a Europa Press. La huelga termina este jueves a las 23,59 horas y para garantizar la prestación de servicios que son considerados esenciales, la Consejería ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) los servicios mínimos.

Así, en atención sanitaria, se prestarán el 100% de aquellos servicios que "habitualmente se presten en un domingo o festivo"; y todos los Centros de Atención Primaria (CAP) en los que se ubique un SUAP y el horario de asistencia del CAP coincida con el horario de asistencia SUAP "no tendrán servicios mínimos asignados, dado que la actividad de urgencias del centro será cubierto en el SUAP, como se hace los sábados, domingos y festivos".

Se garantiza el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades de carácter urgente que se realicen en un domingo y festivo y para el personal médico en formación Médico Interno Residente (MIR) "no se establecen servicios mínimos en atención a las características específicas de su relación laboral".