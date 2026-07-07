La segunda ola de calor deja este miércoles avisos naranjas y amarillos en toda Andalucía en su jornada "más cálida"

Varias personas se protegen del sol con sombreros por el calor en Sevilla. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles, 8 de julio, aviso naranja por altas temperaturas en las provincias de Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla, donde se estima que los termómetros alcanzarán temperaturas máximas de 42 grados, y alerta amarilla también por calor en Almería, Cádiz y Granada.

Tal y como ha precisado la Aemet en su perfil oficial de 'X', consultado por Europa Press, este miércoles estaremos "probablemente" ante el día más caluroso en Andalucía de esta segunda ola de calor. En concreto, subirán las temperaturas por el litoral Mediterráneo y Estrecho (Cádiz).

Según consta en la página oficial de la Aemet, recogida por esta agencia, las campiñas cordobesas e hispalenses se encontrarán bajo aviso naranja por altas temperaturas de hasta 42 grados entre las 13,00 y 21,00 horas. Asimismo, la Aemet ha precisado nivel naranja las zonas de Morena y Condado (Jaén) y Valle del Guadalquivir de Jaén por idéntico pronóstico y en el mismo tramo horario.

El resto de avisos naranjas en la comunidad andaluza se extenderán en las comarcas de Subbética cordobesa y Sierra y Pedroches, en Córdoba; la Cuenca del Genil (Granada), Andévalo y Condado (Huelva), Cazorla y Segura (Jaén) y la Sierra Sur de Sevilla, todas ellas con temperaturas máximas de 40ºC.

Por otra parte, la Aemet ha marcado avisos amarillos por temperaturas máximas de 39 grados, que localmente podrán alcanzar los 40ºC, en las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez (Almería), Grazalema y la campiña en Cádiz, Guadix y Baza (Granada), Aracena (Huelva), Capital y Montes de Jaén, Antequera y Ronda (Málaga) y la Sierra norte de Sevilla.

La Aemet también ha esgrimido que las zonas del Poniente almeriense y Almería capital podrán alcanzar máximas de 37 grados, aunque cabe mencionar que estas temperaturas se encuentran en el interior. Por su parte, Nevada y Alpujarras (Granada) podrá llegar a atravesar máximas de 36ºC.

Cabe mencionar que la Aemet ha apuntado que este jueves, 9 de julio, se espera que bajen las temperaturas "significativamente" en gran parte de Andalucía, salvo en la zona mediterránea.

Para la jornada del miércoles, se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas por la tarde. Las temperaturas mínimas sufrirán cambios ligeros, mientras que las máximas descenderán en el Litoral Atlántico y ascenderán en el Mediterráneo, con pocos cambios en el resto. Los vientos soplarán flojos variables.