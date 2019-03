Un segundo concejal del PSOE en Andújar (Jaén) pasa a no adscrito ante la "falta de confianza" por parte del alcalde

Publicado 07/03/2019 17:43:15 CET

ANDÚJAR (JAÉN), 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora concejal de Desarrollo Local, Participación Ciudadana, Turismo y Seguridad Ciudadana de Andújar (Jaén), Jesús del Moral, ha renunciado a sus competencias y ha dejado el grupo del PSOE para pasar al de no adscritos ante "la falta de confianza y comunicación" por parte del alcalde, Francisco Huertas. Es el segundo edil socialista que toma esta decisión, tras Luis Salas.

Con ello, el equipo de gobierno se queda con nueve integrantes --ocho del PSOE y la única edil andalucista-- frente a los doce que suma el resto de la Corporación: nueve concejales del PP, uno de IU y Salas y Del Moral como no adscritos.

Éste ha comparecido este jueves para informar de una decisión, formalizada este miércoles, "muy meditada", "difícil" y "dolorosa" que es "resultado no de algo puntual, sino arrastrado "de hace tiempo", en el que ha sufrido situaciones "incompresibles con alguien que no ha hecho nada que perjudique al proyecto ni al equipo en el Ayuntamiento".

En este sentido, ha aludido al cambio de Huertas hacia un trato "con frialdad, desconfianza y falta de empatía" que comenzó con la modificación de competencias de Presidencia desde Del Moral a Pedro Luis Rodríguez. Algo que, según ha detallado, no comprendió, pero asumió volcándose en sus nuevas áreas.

Desde entonces, junto a técnicos y trabajadores municipales, se han "dejado la piel" para hacer realidad "proyectos muy importante", como la modernización de la administración local, ha habido "un vuelco" en materia turística, se ha "mejorado la relación" con colectivos y se han creado los presupuestos participativos.

También ha destacado las "mejoras en infraestructuras y medios" de Policía y Bomberos, el impulso a la agrupación de Protección Civil, la puesta en marcha de la estrategia Dusi y la aprobación del plan estratégico de la ciudad.

Aun así, según ha afirmado, ha "seguido sufriendo piedras en el camino" que "aguantas" hasta que se llega a un punto de inflexión. "Esa falta de confianza ha ido aumentando y su comportamiento en estos últimos días con una serie de compañeros y conmigo me hacen, en primer lugar, renunciar la semana pasada a permanecer en la lista de candidatos de las municipales y ayer renunciar a las competencias de concejal", ha comentado para "no perjudicar más" la gestión de esas áreas.

El edil ha aludido a "comportamientos impropios" entre la dirección del PSOE de Andújar, que también lidera Huertas como secretario general, y se ha detenido en la asamblea para escoger a los candidatos a las próximas elecciones municipales.

Ha lamentado que, a pesar de las peticiones para que interviniera cuantas personas quisieran, "no se dejó hablar" y se fue directamente a votación en la que, a su juicio, se venía "diciendo lo que tenían que votar o, mejor, lo que no tenían que votar". El resultado, en su caso, fue recibir "casi menos de la mitad del apoyo de esa asamblea" siendo "el último".

Tras considerar que "se evidencia una manipulación" desde la ejecutiva local pidiendo "expresamente que no se votara" ni a Luis Salas ni a él como candidatos, el concejal ha dicho asumirlo "como una forma de no validar la gestión" de estos últimos años.

FORMAS

Por ello, optó por "no seguir en una lista en la se evidencia que el propio candidato no quiere que esté". "Algo que puedo llegar a entender, si pierde la confianza, pero las formas y en que se ha desarrollado no me las merezco (...) Las cosas se hablan, se tienen que debatir en los foros que sean, pero no con estas maneras tan torticeras de denigrar a uno de los concejales", ha subrayado.

Una situación de "acoso por la dirección" que ha hecho extensiva a otros compañeros. "No creo que Luis Salas, Jorge Campos o yo nos merezcamos el trato y las formas en la que se ha desarrollado la composición de la lista en los últimos días", ha apostillado Del Moral.

Así las cosas, aunque su "ideología socialista no deja de estar", no puede continuar en la gestión municipal "con esas condiciones", según ha indicado Del Moral no sin pedir disculpas a la ciudadanía por los errores que haya podido cometer en una responsabilidad que ha "intentado hacer lo mejor posible".