El segundo 'Cosentino Studio' a nivel global abre sus puertas en Granada

GRANADA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía de superficies Cosentino se ha establecido por primera vez en la ciudad de Granada con su segundo espacio global denominado 'Cosentino Studio', que se ha ubicado en la Calle Neptuno de la capital, frente al centro comercial del mismo nombre.

Se trata del segundo espacio a nivel internacional de este nuevo modelo de activo comercial, tras la apertura de Girona el pasado mes de junio, y que se suma a sus instalaciones más conocidas como los almacenes 'Cosentino Center' y los espacios expositivos que constituyen los 'Cosentino Cities'.

Esta nueva tipología de espacios, destinados también a estar en el centro de las grandes ciudades del mundo como los 'Cities', combinan las funciones de 'showroom' de producto y lugar abierto de atención y trabajo, tanto para la red comercial de Cosentino como para los diferentes clientes de su cadena de valor, incluidos los usuarios finales, según ha indicado la compañía en una nota.

El espacio cuenta con una superficie total de 140 metros cuadrados en los que se muestra toda la variedad de soluciones decorativas y constructivas posibles gracias a marcas como Silestone, Dekton o Sensa by Cosentino.

Dispone de un pequeño atelier, cocina funcional con inducción invisible, sala de reuniones, 'mock-ups' con soluciones de fachada, muestrarios, ambientes y soluciones de baño, así como distintas herramientas digitales para facilitar el diseño de proyectos y la colaboración. Asimismo, presenta también productos de otras firmas del sector como Novy, Ramón Soler y Naturtex.

"Granada ha sido históricamente muy importante para nosotros, donde hemos tenido una presencia comercial casi desde los orígenes de la compañía, y que también ha servido de base para nuestra actividad en otras provincias como Jaén o Córdoba", ha dicho el vicepresidente comercial para Iberia de Cosentino, Eduardo Martínez-Cosentino Ramos.

El directivo ha señalado el crecimiento de Granada para apostar por abrir un espacio en el centro desde donde "atender a nuestros clientes y a los profesionales". "Con el 'Studio' de Granada queremos ganar en cercanía y proximidad, poniendo a disposición de estos profesionales, y también del usuario final, un espacio de inspiración y abierto a todos", ha añadido.

Para realizar la inauguración, durante el día de hoy la firma ha organizado una jornada de puertas abiertas a la que está previsto que acudan cerca de 100 profesionales de la ciudad y la provincia, representantes de diferentes instituciones locales, y medios de comunicación.

A nivel institucional, el espacio ha recibido la visita y ha sido inaugurado oficialmente por la concejala de Comercio, Consumo y Salud del Ayuntamiento de Granada, Elisa Campoy.

Por parte de Cosentino han estado presentes, además de Eduardo Martínez-Cosentino Ramos, Juan Ignacio Ávalos, Regional Director de Cosentino; Antonio José Gutiérrez Mellado, Gerente de Almería y Granada; Fernando Molina, responsable del canal Retail; y los encargados del Studio, Juan Manuel Ferrón y Malena Rodríguez-Comendador, así como el resto del equipo comercial de Cosentino en Granada.

La compañía ampliará próximamente este nuevo modelo de espacios con las aperturas de los 'Studios' de Lima (Perú) y Brasilia (Brasil), para seguir a corto y medio plazo en otras ciudades de Europa y Norteamérica.