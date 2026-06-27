La Seguridad Social abona en Andalucía más de 1,7 millones de pensiones en la nómina de junio, con paga extraordinaria

Archivo - Imagen de recurso acerca del dinero recibido por prestaciones estatales - Fernando Gutierrez-Juarez/dpa - Archivo

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones abonadas por la Seguridad Social en junio, ha alcanzado las 1.730.873 nóminas a 1.572.291 pensionistas en Andalucía, con un importe medio de 1.235 euros, un 4,95% más que hace un año, a lo que se suma la paga extraordinaria, que ha alcanzado las 1.728.900 pensiones, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De todas las categorías, todas ellas con paga extraordinaria la pensión de jubilación ha ascendido a 1.430 euros, que han cobrado 1.026.586 personas, seguidas de las de incapacidad permanente, que se ha abonado a 228.023 personas, por importe de 1.170,05 euros. Las pensiones de viudedad se situaron en los 906,80 euro para 395.103 perceptores; las denominadas a favor de familiares ascendieron a los 785 euros, que se ha ingresado a 12.702 perceptores y, por último, las de orfandad se han abonado a 68.459 beneficiaros, por importe de 524 euros, detalla el Gobierno en una nota de prensa.

En el marco nacional, la Seguridad Social ha abonado en junio un total de 10.498.828 pensiones a casi 9,5 millones de personas, con una nómina que asciende a 14.397.519 millones de euros en junio, mes en el que también se abona la paga extraordinaria al conjunto de pensionistas de la Seguridad Social, que se sitúa en 14.034,8 millones de euros.

PENSIONES MEDIAS

La pensión media del sistema alcanza los 1.371 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,6% respecto al mismo mes del año anterior. Este dato incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares); la media de la paga extraordinaria asciende a 1.339 euros.

En cuanto a la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,5 millones de personas (más de dos tercios del total), se sitúa en 1.572 euros mensuales y su paga extra alcanza una media de 1.550 euros. Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.732 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.060,6 euros al mes.

En cuanto a las nuevas altas de jubilación, la cuantía media del sistema fue de 1.652,7 euros de media, según los últimos datos disponibles (mayo).

En junio, 1.574.146 pensiones incluyen el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que el 72% corresponden a mujeres (1.133.263). El importe medio de este complemento es de 76,9 euros mensuales. Del total de pensiones complementadas, más del 23,7% corresponde a pensionistas con un hijo (372.418); el 50,5% de los beneficiarios, con dos hijos (795.528); el 17,6% lo percibe por tres hijos (277.364), y por cuatro hijos, el 8,2% (128.834).