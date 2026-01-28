Seis carreteras de la red autonómica en Córdoba permanecen cortadas por la borrasca 'Kristin'

Cruce de agua y barro sobre la carretera A-3126. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha informado este miércoles de que media docena de vías de la Red Autonómica de Carreteras permanecen cortadas en la provincia de Córdoba como consecuencia de las intensas precipitaciones que se están registrando durante las últimas horas por el paso de la borrasca 'Kristin'.

En concreto, tal y como ha detallado la Administración autonómica, la carretera A-309 está cortada en el pk 33, en el término municipal de Bujalance, y en el pk 34,500, donde el arroyo Salado está "pasando por encima de la carretera", entre Bujalance y Castro del Río, a unos 17 km de la primera y a diez de la segunda.

Igualmente, permanece cerrada al tráfico la A-306 en el pk 14, que se ubica entre las localidades de Bujalance y Cañete de las Torres. También hay cortes parciales en la zona Suroeste de la provincia, donde la A-379 registra un corte a la altura del pk 39+215, en Santaella. Otra de las vías de la red autonómica que registra cortes de circulación es la antigua C-336, en el pk 0, en Monturque, debido a una inundación de la misma por la subida cauce río Cabra.

En lo que respecta a la zona Este, se han registrado cortes por cruces de agua y barro en la A-3126, en el pk 4+000, en Baena (a 4,5 km de Valenzuela y a 12,5 de Cañete) y en la A-305, en el pk 40+000, igualmente en Baena (a 5,5 km de Valenzuela y 16 km de Baena).