Seis detenidos por un apuñalamiento mortal en Córdoba tras una reyerta en el Sector Sur

Archivo - Ambulancia de emergencias sanitarias del 061 como imagen de recurso. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han sido detenidas en Córdoba este domingo por estar involucrados, supuestamente, en un apuñalamiento mortal originado en el barrio del Sector Sur de la ciudad.

Así lo han confirmado fuentes de la Policía Local a Europa Press, que han señalado al respecto que los arrestos se han llevado a cabo en la calle Libertador Simón Bolívar de la capital cordobesa.

La agresión ha tenido lugar en la calle Loja, en torno a las 15,45 horas, cuando Emergencias 112 Andalucía ha recibido un aviso en el que se informaba de la pelea y se alertaba de posibles heridos, tal como destacan fuentes del servcio sanitario.

Emergencias Sevilla activó al 061, a Policía Nacional y Policía Local, que se desplazaron hasta el lugar de suceso.