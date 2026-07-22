Seis detenidos por suministrar combustible a narcolanchas durante el temporal de febrero en Almuñécar (Granada)

Archivo - Una de las narcolanchas varadas en Almuñécar por el temporal de finales de enero. - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR - Archivo

GRANADA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en el marco de una operación conjunta, han detenido a seis personas de entre 20 y 54 años por suministrar combustible a narcolanchas durante el temporal de febrero en Almuñécar (Granada).

Se les atribuyen delitos de contrabando, pertenencia a grupo criminal y contra el orden público, según ha informado este miércoles el Instituto Armado.

Las actuaciones arrancan a principios del pasado mes de febrero, cuando varias narcolanchas buscaron refugio en el litoral de Almuñécar-La Herradura debido al fuerte temporal que afectaba a la costa granadina.

La presencia de estas embarcaciones generó una importante alarma social, por lo que los agentes realizaron actuaciones para identificar a sus ocupantes y determinar su posible vinculación con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

Estas embarcaciones suelen ser utilizadas para el abastecimiento de otras narcolanchas en alta mar y, en ocasiones, para el transporte de inmigrantes irregulares.

Las adversas condiciones meteorológicas impedían la navegación de los medios marítimos, por lo que la investigación se centró en labores de vigilancia y seguimiento desde tierra.

Durante estas actuaciones, los agentes detectaron una furgoneta que accedió al Puerto Deportivo de Marina del Este tras fracturar la barrera de entrada al recinto y que se dirigió hasta uno de los pantalanes, donde una de las embarcaciones refugiadas en la costa se aproximó para abastecerse de combustible.

Los dos ocupantes de la furgoneta fueron identificados posteriormente por una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Almuñécar, aunque en ese momento todavía no existían indicios suficientes para relacionarlos con actividad delictiva.

La madrugada siguiente, la misma furgoneta regresó al puerto para realizar una nueva operación de suministro de combustible a otra de las embarcaciones.

En esta ocasión, los implicados fueron sorprendidos por los agentes durante el trasvase de carburante y, al percatarse de la presencia policial, abandonaron precipitadamente la furgoneta, saltaron desde el pantalán a la embarcación y huyeron por mar para evitar su detención.

Los investigadores intervinieron el vehículo utilizado para el abastecimiento y la carga que transportaba, compuesta por 52 garrafas de combustible de 25 litros cada una.

La inspección técnico-ocular practicada sobre la furgoneta permitió obtener nuevos indicios que resultaron fundamentales para identificar a otro de los integrantes del grupo.

Asimismo, el análisis de imágenes de videovigilancia obtenidas en distintos establecimientos y puntos de interés de la zona permitió determinar la participación de otras tres personas en los hechos investigados.

Finalmente, gracias a las pruebas e indicios recabados durante la operación, los agentes lograron identificar y detener seis integrantes del grupo criminal.

Tres de las detenciones se llevaron a cabo el 4 de junio en la localidad de Algeciras (Cádiz), mientras que las tres restantes se practicaron el 9 de junio en Almuñécar (Granada).

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almuñécar y la Unidad Operativa de Motril de Vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria, con la colaboración de las patrullas de Seguridad Ciudadana del Puesto Principal de la Guardia Civil de Almuñécar y de la Compañía de la Guardia Civil de Motril.