Seis oficinas de la Seguridad Social y Correos dan atención presencial en Granada para la regularización de extranjeros

Archivo - Atención al público en una oficina de Correos. Archivo. - CORREOS - Archivo

GRANADA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

En la provincia de Granada, la atención presencial para solicitar la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya viven en España se está ofreciendo en seis oficinas de la Seguridad Social y Correos distribuidas entre la capital y el municipio de Motril.

Esta atención solo se facilita con cita previa, con el objetivo es ordenar los flujos de personas y evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. No se está atendiendo a ningún ciudadano sin ella.

En concreto, las citas presenciales se atienden en una oficina de la Seguridad Social y cinco oficinas de Correos de lunes a viernes.

En estas oficinas, se han habilitado horarios específicos para que el proceso de regularización no interfiera con su normal funcionamiento.

De hecho, el resto de trámites que se realicen en ellas se siguen atendiendo con normalidad en el horario habitual.

La oficina de la Seguridad Social designada es el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social número 2, ubicado en la calle Rey Abu Said, 17, en horario de 16,00 a 19,00 horas.

Las oficinas de Correos habilitadas para el proceso están ubicadas en las capitales de provincia y en las localidades mayores de 50.000 habitantes.

En Granada capital encontramos las oficinas de Puerta Real, 2, calle Tórtola, 27, avenida de América, 55, y calle Joaquina Eguaras, 1.

El horario de atención en el caso de las tres primeras es desde las 08,30 horas hasta las 17,30 horas y la última entre las 8,30 y las 14,30 horas.

En Motril, atenderá el proceso de regularización la oficina de Correos situada en avenida de Salobreña, 35. En horario de 8,30 a 14,30 y de 16,30 a 19,30 horas.

El listado completo de oficinas puede encontrarse en el portal del ministerio dedicado al proceso de regularización extraordinario.

Este portal incluye toda la información actualizada sobre el proceso en diferentes formatos, incluido un listado de las preguntas más frecuentes y vídeos informativos.

Además, permite hacer una simulación para comprobar si se cumple con los requisitos para acceder a la regularización, pedir cita e iniciar la tramitación de la solicitud de forma telemática.

CERTIFICADO DE VULNERABILIDAD

En el supuesto de encontrarse en situación de vulnerabilidad, recogido en la disposición adicional vigesimoprimera del Real Decreto, relativa a la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario, deberán presentar el modelo de certificado de vulnerabilidad.

A los efectos del proceso de regularización, se considera que se encuentran en situación de vulnerabilidad las personas extranjeras que, atendiendo a su condición administrativa irregular y a las circunstancias personales, económicas, sociales, psicosociales, familiares o habitacionales derivadas de la misma, ven afectadas sus condiciones de vida o el acceso efectivo a sus derechos.

Este modelo de certificado está disponible para su descarga en el portal web específico para la regularización habilitado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el apartado 'Documentos de Interés' del portal web dedicado específicamente a la regularización.

Para acreditar su situación de vulnerabilidad deberá cumplimentar el modelo y presentarlo ante alguna de las entidades competentes para su acreditación.

En Granada las entidades colaboradoras acreditadas del Registro Electrónico de Extranjería son la Asociación Amigos de Marruecos, la Asociación Radioclub Ceres, el Centro Sociocultural Zaidín y Granada Acoge.

CITA PREVIA OBLIGATORIA

La cita puede solicitarse por tres vías; por una parte, en la web del ministerio con identificación digital o a través de un formulario y en el teléfono 060.

Con Cl@ve, desde la web del ministerio se puede acceder a la aplicación de cita previa. En esta modalidad se puede seleccionar oficina, día y hora.

También se puede pedir a alguien que tenga Cl@ve que solicite la cita introduciendo tus datos.

La segunda forma es a través de un formulario que se encuentra en nuestra web. Por esta vía se asigna la cita más próxima a las preferencias indicadas. La asignación por formulario no es inmediata y la confirmación llega al correo electrónico o por SMS.

La tercera opción es llamando al teléfono 060, donde se ofrece atención de lunes a viernes de 9,30 a 14,00 y de 16,30 a 19,30. El calendario de citas se abre de forma progresiva.

SOLICITUD TELEMÁTICA

La solicitud se puede presentar también de manera telemática, opción que está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través de la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y contempla cuatro formas de acceso: Para los propios interesados si disponen de certificado electrónico.

También podrán hacerlo a través de personas inscritas en el Registro Electrónico de Apoderamientos. O con representantes que les ayuden a realizar el trámite como abogados, graduados sociales o gestores administrativos.

Por último, también contarán con las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, más de 150 en todo el país, cifra que se sigue ampliando cada día.