Seis rescatados en tres operaciones de montaña durante el fin de semana en la provincia de Granada

La intervención de rescate de la Guardia Civil de una mujer accidentada en el barranco del Tajo Cortés (Granada) el domingo 6. - GUARDIA CIVIL GRANADA

GRANADA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Granada y de la Unidad Aérea (UAER) de la Guardia Civil participaron en tres operaciones en la provincia de Granada, rescatando así a seis personas, mientras que asistieron a otro más en Jaén y, en el caso de la UAER, prestaron apoyo al Greim de Ubrique en un rescate en la provincia de Cádiz.

El primer rescate en la provincia de Granada tuvo lugar el pasado sábado, 4 de julio, sobre las 19,00 horas, cuando la Central de Emergencias 112 de la Junta de Andalucía alertó de que cuatro corredores de montaña se encontraban desorientados en las inmediaciones de la Laguna de Las Calderetas, en el término municipal de Trevélez, según ha precisado la Benemérita en una nota.

En ese momento, los especialistas del Greim y de la UAER se encontraban evacuando a un parapentista accidentado en la provincia de Jaén. Una vez transferido el herido a los servicios sanitarios que lo trasladaron al Hospital de Traumatología de Granada, los especialistas se dirigieron "inmediatamente" hasta Trevélez.

Tras localizar a los cuatro corredores, los guardias civiles comprobaron que únicamente uno de ellos presentaba lesiones de carácter leve y que ninguno precisaba asistencia sanitaria urgente. Finalmente, todos fueron evacuados hasta el refugio de Postero Alto, en el término municipal de Jerez de Marquesado, donde tenían estacionado su vehículo.

La segunda intervención se produjo durante la tarde del domingo, cuando el 112 alertó de una mujer accidentada en el barranco del Tajo Cortés, en el término municipal de Pórtugos. La barranquista presentaba una posible fractura abierta de tibia y peroné.

Al llegar al lugar, los especialistas comprobaron que la extracción presentaba una "gran complejidad" debido a la estrechez del barranco y la profundidad del mismo. Tras descender hasta la accidentada, inmovilizaron la extremidad lesionada y la colocaron en una camilla para proceder a su evacuación mediante un ciclo de grúa del helicóptero.

En contexto, las maniobras de rescate se desarrollaron en condiciones "especialmente difíciles" debido a la "continua caída de piedras" desde las paredes del barranco. Finalmente, los especialistas consiguieron extraer a la herida y trasladarla hasta la helisuperficie de Los Tablones, en Órgiva, donde fue transferida al helicóptero medicalizado del 061.

Mientras se desarrollaba esta intervención, la Central de Emergencias 112 comunicó un nuevo aviso. Una mujer que realizaba una ruta por el sendero de Río Verde, en el término municipal de Otívar, comenzó a encontrarse indispuesta y fue incapaz de continuar la marcha, "presentando síntomas compatibles con un golpe de calor".

El Greim y la Unidad Aérea se desplazaron "de inmediato" hasta la zona y, tras tomar tierra en un lugar próximo a la senderista, comprobaron que presentaba un "importante cuadro de deshidratación, mareos y fatiga". Después de prestarle una primera asistencia sobre el terreno, procedieron a su evacuación hasta el Hospital Universitario Virgen de las Nieves (PTS) de Granada.

OTRAS INTERVENCIONES

Además de estas intervenciones en la provincia de Granada, los especialistas del Greim y la Unidad Aérea participaron el pasado sábado 4 en el rescate de un parapentista accidentado en la provincia de Jaén.

Asimismo, durante la tarde del domingo, la Unidad Aérea con base en Granada fue requerida por el Greim de Ubrique para colaborar en el rescate de un montañero accidentado en Zahara de la Sierra (Cádiz), que había sufrido una fractura en una pierna en una zona "de muy difícil acceso". La extracción del herido se realizó mediante la grúa del helicóptero para posibilitar su posterior evacuación sanitaria.