La Semana de la Ciencia llevó investigación de Universidad de Jaén a 885 alumnos de ESO y Bachillerato de la provincia

Uno de los talleres de la XXV Semana de la Ciencia. - UJA

JAÉN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 885 estudiantes de Secundaria y Bachillerato de 21 centros educativos de la provincia de Jaén ha participado en la XXV Semana de la Ciencia organizada por la Universidad de Jaén (UJA) para acercar su actividad investigadora.

En concreto, se han llevado a cabo medio centenar de actividades entre los pasados 3 y 14 de noviembre en los campus de la capital jiennense y Linares, con la implicación de 167 investigadores, según ha informado este lunes la UJA.

El director del Secretariado de Comunicación y Divulgación Científica, Julio Ángel Olivares, ha señalado que, mediante este amplio programa, la UJA se abre al territorio para compartir con alumnado de Secundaria de la provincia una de sus señas de identidad: "su potencial investigador".

"A través de actividades dinamizadoras, motivadoras y muy atractivas, hemos divulgado la ciencia que se realiza en nuestros laboratorios con el objetivo de despertar vocaciones científicas, al tiempo que se ha puesto en valor y se ha visibilizado la labor de nuestros y nuestras investigadores e investigadoras", ha afirmado.

En definitiva, según ha añadido Olivares, "durante estas dos semanas, tanto en el Campus de Jaén como en el de Linares, alumnado de diversos centros de toda la provincia ha podido vivir la ciencia con quienes la generan".

La XXV Semana de la Ciencia se ha celebrado en los campus de la UJA con una amplia programación que ha tenido como objetivo acercar las investigaciones que desarrolla a la sociedad, en especial al público más joven de la provincia.

En esta edición, han participado los centros Maristas, SAFA Úbeda, IES Santa Engracia, los colegios San José de la Montaña, Cristo Rey y Pedro Poveda, IES Auringis, IES Salvador Serrano, La Purísima, IES Virgen del Carmen, Colegio Santa María de los Apóstoles, IES San Felipe Neri, IES Juan López Morillas, IES Hermanos Medina Rivilla, SAFA Linares, Colegio La Presentación, Colegio Sagrado Corazón de Linares, IES San Juan de la Cruz, Ciudad de Linares, Nieves López Pastor e IES Reyes de España.

La Semana de la Ciencia constituye una actividad divulgativa de la ciencia y de la innovación de primer nivel, que se realiza simultáneamente en instituciones de carácter educativo y científico de todo el territorio nacional en el mes de noviembre.

En la UJA está organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), con la colaboración de la Fundación Descubre. Además, forma parte de las actividades englobadas en el XVI Plan de Divulgación Científica y de la Innovación de la UJA, que cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.