Senadores andaluces del PSOE avisan que Moreno "gobernará desde Vox" tras su "pacto de la vergüenza" que "costará vidas"

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas. - SENADO DE ESPAÑA

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo territorial andaluz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado se ha posicionado en contra del "pacto de la vergüenza" que, a su juicio, "costará vidas", y que han firmado el PP-A liderado por Juanma Moreno y Vox para posibilitar la investidura del primero como presidente de la Junta, tras el que los representantes socialistas han llegado a la conclusión de que el dirigente 'popular' gobernará Andalucía "desde Vox, desde dentro" de dicha formación de "extrema derecha".

Son ideas que se recogen en una declaración de dicho grupo de senadores socialistas andaluces, consultada por Europa Press, centrada en dicho pacto que el PP-A y Vox suscribieron la semana pasada, y que posibilitó que Juanma Moreno fuera investido por tercera vez en su trayectoria política como presidente de la Junta de Andalucía con los votos a favor de ambas formaciones.

Los senadores socialistas comienzan criticando en esta declaración que el contenido del acuerdo entre el PP-A y Vox "se conoció con posterioridad al debate de investidura" de Juanma Moreno celebrado la semana pasada, por lo que "se hurtó a los grupos políticos del Parlamento y a la ciudadanía la posibilidad posicionarse sobre el mismo antes de su firma".

"Esto supone un fraude, a sabiendas, a la confianza solicitada por el candidato", que "sabía que no tenía apoyo para ser elegido en primera votación", y "renunció consciente y deliberadamente a explicar en qué términos iba a acordar la gobernabilidad de la comunidad con una fuerza política de extrema derecha", según sostiene el grupo territorial de los senadores socialistas andaluces, que censuran que Moreno "firmó el pacto minutos antes de la segunda votación --celebrada el jueves 2 de julio--, sin que ni siquiera los parlamentarios pudieran conocer el contenido del mismo".

Estos senadores del PSOE sostienen que Moreno "ha engañado a los andaluces que lo votaron pensando que era un líder moderado y dialogante, que era andalucista, europeísta, medioambientalista y humanista", cuando "lo que ha firmado es radical y aboga por un conflicto institucional explícito con el Gobierno de España", además de que su pacto con Vox "supone un retroceso en el autogobierno, con el antecedente de la derecha que se negó a apoyar en su día el referéndum del Estatuto".

Los senadores andaluces del PSOE entienden además que, con este acuerdo, Moreno "abjura de las estrategias como el 'Pacto Verde' o la Agenda 2030, y avala una batalla contra las políticas agrarias comunitarias en vez de una negociación que mejore" la posición andaluza, así como que el texto del acuerdo "rezuma segregacionismo y xenofobia contra las personas migrantes, y en especial, contra los menores, los más débiles", algo que ven "ilegal, inconstitucional e inhumano".

En esa línea, los senadores socialistas andaluces consideran que el de PP-A y Vox es "un pacto de la vergüenza que discrimina a los ciudadanos por conveniencia ideológica en contra de la Constitución, las leyes y los tratados internacionales reconocidos por España y que será, sin duda, impugnado en su ejecución ante los tribunales".

Para los representantes del PSOE, el pacto "supone llevar a cabo un 'triaje social' profundamente discriminatorio en el acceso a ayudas y prestaciones públicas condenando a personas que trabajan y conviven" con los ciudadanos andaluces "a recibir apoyo de la Junta de Andalucía sólo en caso de 'urgencia vital'".

"Aplicando las palabras del propio Moreno Bonilla y el PP a los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez en esta legislatura, sólo podemos concluir que las cesiones del PP y su líder a Vox con este acuerdo suponen una traición a Andalucía, a su Estatuto de Autonomía, a principios constitucionales básicos como la igualdad ante la ley y al marco legal vigente de derechos consolidados en democracia", se puede leer también en la declaración del grupo de senadores socialistas andaluces.

Para los representantes del PSOE, se trata del "acuerdo más regresivo e involucionista de los firmados entre el PP y Vox en diferentes territorios de España y la antesala del pacto que fraguarían" los líderes nacionales de ambos partidos --Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente-- "si llegaran a gobernar" este país.

"ESTE ACUERDO DE LA VERGÜENZA COSTARÁ VIDAS"

"El PP ya no es un partido, sino una corriente de Vox", desde donde "se dispone a desmantelar los servicios públicos andaluces", señala también el documento suscrito por los senadores socialistas, que augura igualmente que "este acuerdo de la vergüenza costará vidas".

Además, los mismos representantes del PSOE anticipan que, con el nuevo Gobierno, "no habrá diálogo con los sindicatos siguiendo las indicaciones de Vox", ni tampoco "ley de participación institucional" ni "diálogo con las ONG".

"Y a la oposición, ni agua", auguran también los senadores socialistas, que sostienen que, tras este pacto, Moreno gobernará "desde dentro de Vox" con "un programa que es un auténtico libro de instrucciones para el desmantelamiento de los servicios públicos y la ruptura de la igualdad entre andaluces".

El documento de los senadores traslada también el "más firme rechazo" de quienes lo suscriben a que Juanma Moreno "quiera imponer a los andaluces que su prioridad nacional va a ser auditar, de forma específica y discriminatoria, el gasto público sanitario a personas procedentes de otros países, y que ahora aparecen en ese documento como presuntos defraudadores de prestaciones que serán inspeccionados y vigilados por una especie de ICE andaluz al más radical estilo 'trumpista'".

Los senadores denuncian además "la hipocresía y la incoherencia del acuerdo PP-Vox cuando critica, por ideológicas, las políticas de avance y consolidación de derechos del gobierno progresista de España y, sin embargo, impone en el texto medidas contra la diversidad social o los derechos de las mujeres para justificar y apoyar un exclusivo y excluyente modelo de familia a la que se dedicarán las políticas de apoyo de la Junta".

Por último, manifiestan su "preocupación por la ausencia absoluta de proyecto económico y de reindustrialización para la modernización" del tejido productivo andaluz, y en esa línea critican que "no menciona nada sobre la innovación, la educación superior o la formación profesional pública de calidad", al igual que tampoco se encuentra "nada sobre la transformación digital y energética que requiere" Andalucía.

Los senadores socialistas concluyen así que este pacto "consolida la deriva que la derecha ideológica viene aplicando en Andalucía estos últimos años de desregulación salvaje", y Juanma Moreno "gobernará desde Vox, cuyo único interés explícito es la defensa de los grandes poderes económicos en contra del interés general y a los que se quiere liberar de sus obligaciones fiscales con la hacienda pública, en detrimento de los derechos de las clases medias trabajadoras y del mantenimiento de los servicios públicos".