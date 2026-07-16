Senderismo nocturno y un showcooking conforman el programa para este fin de semana de 'Jaén no duerme en verano'

Imagen de archivo de una ruta estelar - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La programación turístico y cultural 'Jaén no duerme en verano', organizada por el Patronato municipal de Cultura, celebra este fin de semana una jornada de senderismo nocturno y un showcooking de cocina en durecto.

Este viernes será el turno de una jornada de senderismo nocturno interpretativo 'La montaña no duerme en verano', con una ruta estelar que se partirá desde el parque de El Neveral y charla astronómica, que ha colgado ya el cartel de 'sold out', y en la que los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar conociendo la amplitud de la galaxia y la astronomía en esta época estival.

El sábado, 18 de julio el Castillo de Santa Catalina acogerá una actividad con últimas entradas a la venta, dirigida a los amantes de la gastronomía. Se trata de 'El dornillo del Castillo showcooking', de la mano del blog Cocinando entre Olivos de Ana María Gutiérrez y la Cofradía Gastronómica del Dornillo de Valdepeñas.

La sesión se centrará un plato estrella muy jaenero: la pipirrana. Será una sesión de cocina en directo en una cita dentro del propio recinto que combina espectáculo gastronómico con una charla. Los participantes no solo tendrán la oportunidad de degustar este plato, sino ver cómo se prepara delante de sus ojos.

Las entradas para asistir se pueden adquirir en la web 'castillosantacatalina.es'.