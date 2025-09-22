Senderistas de Almuñécar inician el curso con una ruta de 15 kilómetros entre molinos antiguos de Güéjar Sierra

GÜÉJAR SIERRA (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

El área municipal de Deportes de Almuñécar, en la costa de Granada, ha retomado este pasado fin de semana su programa de senderismo 2025 tras el parón estival con una ruta que reunió a 60 participantes en el municipio serrano de Güéjar Sierra.

El recorrido, de 15 kilómetros y unas cinco horas de duración, permitió a los senderistas disfrutar de paisajes de higueras, castaños, robles y encinas, además de rincones emblemáticos como la Fuente de los Dieciséis Caños, la Alberca de la Solana, la Acequia, el Molino del Coto o el Canal de la Viña, hasta finalizar en la Estación de Maitena.

El coordinador de la actividad, Javier del Castillo, ha valorado, según ha informado el Ayuntamiento de Almuñécar en una nota de prensa este lunes, la jornada y ha trasladado un especial agradecimiento "al Ayuntamiento de Güéjar Sierra y a la comunidad de regantes de la Acequia de la Solana por permitir el paso del grupo".

Desde el área municipal de Deportes se explica que el objetivo de este programa es "conectar con el medio ambiente y promover la práctica deportiva en contacto con la naturaleza, descubriendo a través de las distintas rutas la riqueza paisajística de las provincias de Málaga, Granada y Almería".

La próxima cita tendrá lugar el domingo 5 de octubre, con una ruta de dificultad fácil por Huéneja y Río Isfalada, con una duración aproximada de cuatro a cinco horas. El itinerario recorrerá lugares de gran valor natural y etnográfico como el Molino Bajo, el área recreativa Los Castaños, la presa de Isfalada, la senda del Molino Alto de Pedro, el río Isfalada, los Cargaderos, el pinar, el Barranco Cerezuelos, la Cuesta de la Alpujarra, la Cerradura y el Molino Bajo.

Se trata de un recorrido entre molinos antiguos, castaños y exuberante vegetación que combina deporte, cultura y disfrute al aire libre, según han detallado desde el consistorio sexitano.