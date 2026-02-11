El Servicio de Bienestar Animal de Sadeco recupera la normalidad tras las inundaciones en Córdoba

La presidenta de Sadeco, Isabel Albás, visita el Servicio de Bienestar Animal (SBA) para comprobar que el centro funciona ya con total normalidad tras el cierre cuatro días a causa del desbordamiento del río Guadalquivir. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la empresa municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco), Isabel Albás, ha visitado este miércoles el Servicio de Bienestar Animal (SBA) para comprobar que el centro funciona ya con total normalidad tras permanecer cerrado durante cuatro días a causa del desbordamiento del río Guadalquivir a su paso por la ciudad y las inundaciones en el entorno del complejo municipal.

Durante el recorrido, en la que ha estado acompañada por la directora del SBA, Elena Jiménez, Albás ha podido conocer de primera mano el estado de las instalaciones y el desarrollo del plan de evacuación y regreso de los animales, activado como medida preventiva ante el riesgo de inundaciones.

"La prioridad en todo momento ha sido garantizar el bienestar y la seguridad de los animales", ha señalado Albás, para quien "el personal de Sadeco ha demostrado una enorme profesionalidad y capacidad de respuesta ante una situación compleja y excepcional".

En este sentido, la presidenta ha destacado "la rápida actuación, la coordinación entre servicios y el compromiso del equipo humano del SBA, que ha permitido que hoy podamos decir que el centro ha recuperado plenamente la normalidad".

El plan de evacuación se activó el día 6 de febrero y supuso el traslado de más de 300 animales --perros y gatos-- al Centro Medioambiental de Córdoba (CMC). Para este operativo se ha contado con la implicación de operarios, veterinarios y personal técnico y administrativo de la empresa.

Una vez garantizadas las condiciones de seguridad e higiene en las instalaciones, el regreso de los animales al SBA se ha completado entre el martes y el miércoles de esta semana. Albás ha subrayado también que, pese al cierre temporal del centro, "Sadeco ha seguido prestando el servicio público esencial de recogida y atención de animales, atendiendo avisos y colaborando con personas desalojadas que confiaron el cuidado de sus mascotas al SBA".

IMFORMACIÓN A PROPIETARIOS Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES

Al respecto, ha precisado que se ha dado información a todos los propietarios de los animales acogidos por las inundaciones que así lo han requerido y se ha regularizado la documentación de los mismos, ya que se ha producido algún caso puntual de ejemplares no identificados o que había que vacunar. Aún queda algún animal por recoger de las personas que fueron desalojadas de sus casas.

En estos días en los que el centro ha permanecido cerrado, el personal del SBA ha mantenido su actividad en lo que se refiere a la atención de avisos por animales abandonados en vía pública y presencia de plagas. Además, "hemos limpiado, higienizado y desinfectado todo el centro del SBA a fondo antes de trasladar de nuevo los animales", ha expuesto la presidenta de Sadeco.

También, ha explicado que "la experiencia de este traslado forzado permitirá introducir mejoras en los protocolos de emergencia para ser aún más ágiles y eficaces si se produjera una situación similar en el futuro". Con esta visita, Sadeco reafirma su "compromiso con la protección animal y con la prestación de servicios públicos de calidad, incluso en escenarios de emergencia", ha valorado.