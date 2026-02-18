En servicio la travesía de Torreperogil (Jaén) tras 2,7 millones de inversión para su integración en el municipio

Travesía de la N-322 en Torreperogil. - MINISTERIO DE TRANSPORTE

JAÉN 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto en servicio el tramo de la travesía de la N-322, a su paso por Torreperogil (Jaén), una vez terminadas las obras de humanización para su integración en el municipio, con una inversión de 2,7 millones de euros.

Esta actuación, realizada entre los kilómetros 154,180 al 155,300, forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del programa de humanización de travesías. Su objetivo es adaptar las carreteras a nuevos usos peatonales y ciclistas y promocionar entornos urbanos más sostenibles, inclusivos y accesibles.

En el caso de Torreperogil, antes de la obra, la N-322 partía en dos la localidad interrumpiendo los flujos de tráfico y la continuidad entre sus calles. Con esta intervención, "se ha conseguido eliminar esta barrera a la vez que se integra la actual en el entorno urbano del municipio", según ha informado este miércoles el Ministerio de Transportes.

Los trabajos han consistido en la construcción de glorietas en los kilómetros 154,180, 154,790 y 155,120; eliminación de la barrera existente en la margen derecha entre los punto 154,300 y 154,790 y sustitución por un pretil urbano desde el 154,300 al 154,680. También se ha procedido a la reducción del arcén de la margen derecha o eliminación desde el kilómetro 154,180 a 154,790 para construir una zona ajardinada.

A ello se suma la mejora y ampliación de la acera de la derecha, desde el kilómetro 154,200 al 155,200 y ejecución de nuevos pasos de peatones; así como una nueva acera en la margen izquierda desde el kilómetro 154,200 al 154,700 y la ejecución de una nueva plaza de 1.000 metros cuadrados en las proximidades de la glorieta 2, dotada de nuevo alumbrado y mobiliario urbano.

Igualmente, se ha procedido a la plantación de árboles y arbustos en la margen izquierda desde el punto 154,300 al 154,790 y en la margen derecha entre el 154,220 y el 154,810. Además, se ha reforzado la capa de rodadura desde el kilómetro 153,795 al 155,300 y la denominada carretera de circunvalación y se han repuesto servicios afectados (a falta de falta de una conexión de media tensión por parte de la compañía encargada) y resto de obras complementarias.

Este tramo de la N-322 se cederá al Ayuntamiento de Torreperogil, de acuerdo con la Orden TMA/1160/2021, de 8 de octubre, por la que se establece el marco para la celebración de acuerdos de entrega a los ayuntamientos de vías urbanas de la red estatal.

Esta actuación "permite mejorar de forma significativa la seguridad vial, tanto para el tráfico rodado como para los peatones, reduciendo los conflictos entre usuarios y calmando la velocidad de circulación. Asimismo, favorece la permeabilidad urbana y la cohesión del municipio, al coser ambos márgenes de la travesía y facilitar los desplazamientos peatonales".

La integración paisajística y la incorporación de zonas ajardinadas contribuyen, asimismo, "a mejorar la calidad ambiental y el confort urbano, reforzando el carácter sostenible, accesible e integrador del espacio público".