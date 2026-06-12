Sevilla acogerá el II Encuentro Nacional sobre el estado de la enseñanza de la Historia en España

Panel informativo con el encuentro nacional. - CEU

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa del Mundo Hispánico y la Universidad CEU Fernando III celebrarán el próximo lunes 15 de junio en Sevilla el II Encuentro Nacional sobre el estado de la enseñanza de la Historia en España a través de los libros de texto de Geografía e Historia. Esta iniciativa cuenta también con la colaboración de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, la Fundación Unidos por la Historia, el Protocolo de Santa Pola y la Fundación NEOS. El encuentro concluirá con la presentación de una propuesta de modificación de la actual orden que regula el currículum de la asignatura de Geografía e Historia para Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en Andalucía.

En una nota de prensa, CEU explica que la jornada tendrá lugar en las instalaciones de la Universidad CEU Fernando III y dará continuidad al trabajo iniciado en la primera edición, celebrada en junio del pasado año. Este primer encuentro cumplió con el objetivo de hacer nuevamente público, 25 años después del primer informe de la Real Academia de la Historia, el "preocupante estado que atraviesa la enseñanza de la Historia en el país, siendo uno de los contenidos más afectados los relacionados con el tratamiento de la Historia de América en el currículum español".

Este II Encuentro tiene como fin retomar los acuerdos alcanzados en la pasada edición para aportar soluciones al preocupante estado que atraviesa la enseñanza de la Historia en nuestro país, como consecuencia de su modelo territorial y de su inexplicable política educativa, las cuales pasan por una concreción en los saberes básicos del currículum y recuperar su dimensión nacional.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo de la Real Academia de la Historia ha hecho público un manifiesto que cuenta con más de 70 adhesiones, entre las que figuran personalidades como Alfonso Guerra, Jaime Mayor Oreja, Alfonso Lazo, Ramón Tamames, Sergio Ramírez, Stanley Payne y Juan Pablo Fusi, entre otros muchos. Los promotores subrayan que se trata de una iniciativa ciudadana y académica alejada de cualquier adscripción política, que pretende generar un ámbito plural de análisis, reflexión académica y de búsqueda de soluciones al estado que atraviesa la enseñanza de la historia en nuestro país. Para los promotores del acto, "no se puede seguir privando a los españoles de una historia común".

La jornada será inaugurada por el rector de la Universidad CEU Fernando III, José Alberto Parejo Gámir, y contará con la participación de destacados especialistas e intelectuales. Entre ellos figuran el catedrático y académico de la Real Academia de la Historia Octavio Ruiz-Manjón; el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra; el ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja; el exembajador de Nicaragua en España y profesor Augusto Zamora; el historiador y académico Rafael Sánchez Saus, así como representantes del ámbito educativo, de la sociedad civil y portavoces nacionales de Educación de diferentes grupos parlamentarios.