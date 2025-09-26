Sevilla.-Carmen Vargas presenta su candidatura a rectora de US con un proyecto "de solvencia, cercanía y transformación"

Carmen Vargas, arropada con su equipo, en la presentación oficial de su candidatura a rectora de la Universidad de Sevilla. - US

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Carmen Vargas ha presentado este viernes en el Registro General del Rectorado su candidatura oficial a las elecciones al rectorado de la Universidad de Sevilla. Con este acto, arranca un proyecto que, bajo el lema 'La Universidad que nos Une', busca abrir una nueva etapa en la institución hispalense, "basada en la solvencia, la cercanía y la transformación".

Su perfil combina experiencia de gobierno universitario, capacidad de trabajo y cercanía con la comunidad universitaria, cualidades que, en palabras de la candidata, "serán esenciales para afrontar los retos de gobernanza, financiación, simplificación administrativa, digitalización, infraestructuras y sostenibilidad, y bienestar, que la US tiene por delante", informa en un comunicado.

Catedrática de Microbiología y anterior vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización, Vargas cuenta con una amplia trayectoria en la gestión universitaria. Ha sido responsable de Planes de Estudios, Posgrado, Internacionalización y Relaciones Institucionales, impulsando proyectos estratégicos como la Universidad Europea Ulysseus (de la que es coordinadora general), alianzas con universidades como Harvard, y situando a la US en cifras de movilidad récord y posiciones de referencia en rankings internacionales.

Además, su proyecto se apoya en un equipo diverso y competente, que combina experiencia y renovación, con equilibrio de género y representación de todas las ramas del conocimiento. Juntos representan la solvencia y la capacidad necesarias para impulsar la transformación que la Universidad de Sevilla demanda.

LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, EN EL CENTRO

La candidatura de Carmen Vargas se presenta como la opción "con mayor experiencia y capacidad de gestión". "Conoce en profundidad el gobierno universitario gracias a los años de responsabilidad en áreas clave, lo que le permite ofrecer soluciones realistas y eficaces desde el primer día". Su forma de trabajar, "reconocida por la agilidad y la honestidad, se caracteriza por no dejar nunca a nadie sin respuesta y por mantener siempre un espíritu de servicio hacia la comunidad universitaria".

A esa experiencia se suma su "cercanía personal: Carmen es percibida como una persona íntegra, resolutiva, empática y con gran capacidad de escucha, lo que genera confianza entre estudiantes, Personal Docente e Investigador y Personal Técnico, de Gestión y Administrativo y Servicios". De este modo, "la propuesta de Carmen Vargas coloca a las personas en el centro de cada decisión. Estudiantes, PDI y PTGAS son, para la candidata, la razón de ser de la Universidad".

En este sentido, la candidatura se concibe como un proceso abierto a la participación activa y al debate con el propósito de establecer un marco de diálogo permanente que permita a la comunidad universitaria trasladar sus necesidades, proponer mejoras y aportar ideas para su futuro. "Esta universidad me importa y me emociona. Sé lo que necesita y tengo la experiencia para liderar el cambio desde el primer día. Porque la US merece más y juntos podemos lograrlo", ha afirmado la candidata tras formalizar el registro de su candidatura.