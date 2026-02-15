Sierra Nevada abre pistas este domingo solo para residentes y alojados en Pradollano

Imagen de archivo de la estación de esquí de Sierra Nevada. - UNICAJA

GRANADA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada ha dado comienzo a la apertura progresiva de remontes y pistas en función de las condiciones meteorológicas solo para residentes y alojados en Pradollano, con un horario de apertura previsto de pistas y remontes a las 9,30 horas.

Tal y como ha detallado el perfil oficial de la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada en la red social X (antes Twitter), la carretera A-395 que conecta la capital granadina con la estación continúa cortada.

Asimismo, también han detallado que el tráfico interno alterno tanto en sentido ascendente como descendente en el mencionado enclave de Pradollano se encuentra regulado por la autoridad municipal.

Por otro lado, han recomendado el uso del telesilla Parador para agilizar la movilidad urbana, así como el descenso esquiando desde la parte media/alñta de la urbanización por pistas bulevares para acceso a telecabinas.

En contexto, han especificado que el riesgo de avalancha es de cuatro puntos sobre cinco, han prohibido esquiar fuera de las pistas balizadas y han precisado que prosiguen los trabajos de encarrilamiento de cables en telesillas Stadium, Virgen de las Nieves, Monachil y Tq Zayas.