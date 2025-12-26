Sierra Nevada se acerca a los 70 kilómetros esquiables en un fin de semana que podría traer nuevas nevadas

Archivo - Un niño se dispone a lanzarse con un flotador en la zona de Borreguiles de la Estación de Sierra Nevada. Archivo. - SIERRA NEVADA - Archivo

GRANADA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada se acerca este viernes a los 70 kilómetros esquiables en un fin de semana en el que la previsión meteorológica apunta a posibles nevadas, especialmente el domingo, en la que es la mejor Navidad de los últimos años en el recinto invernal.

Este viernes el macizo granadino ofrece "un día espectacular", según destacan a Europa Press fuentes de Cetursa Sierra Nevada. Predominan los cielos poco nubosos y no se esperan precipitaciones ni tormentas.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, entre la tarde noche del sábado y el domingo podrían producirse nuevas precipitaciones en forma de nieve, con una cota en torno a los 1.600 metros.

La borrasca del pasado fin de semana ya dejó un manto de unos 30 centímetros de nieve nueva que ha permitido mejorar notablemente la oferta esquiable, que este viernes ya alcanza los 69,5 kilómetros repartidos por 81 pistas a las que se puede acceder a través de una veintena de remontes.

En la parte turística, la estación de esquí andaluza maneja una ocupación hotelera del 75 por ciento que va en ascenso con las reservas de última hora para Nochevieja. Y es que por primera vez en la historia se retransmitirán las campanadas de Nochevieja desde la plaza de Andalucía por Canal Sur Televisión.

La programación especial para estos días ha incluido la visita de Papá Noel, un mercadillo navideño en la Plaza de Andalucía en Pradollano (del 26 al 29 de diciembre), cine infantil (2, 3 y 4 de enero) y los Reyes Magos por la pista de El Río el 5 enero, entre otras propuestas.