Sierra Nevada (Granada) comunica el cierre de la estación este domingo tras una avería en el suministro eléctrico

Archivo - Imagen de archivo de esquiadores en un remonte en la estación de esquí de Sierra Nevada (Granada). - CETURSA SIERRA NEVADA - Archivo

GRANADA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) ha comunicado en la tarde de este domingo, 1 de marzo, que el recinto invernal permanecerá cerrado durante la jornada debido a una avería en el suministro eléctrico de alta tensión que alimenta a los remontes.

En un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí andaluza, ha informado que se desconoce el origen del corte eléctrico que ha afectado al funcionamiento de los remontes.

Por ello, se ha llevado a cabo la evacuación de la línea de los medios mecánicos con los motores auxiliares, así como de los peatones y esquiadores de nivel bajo que se encontraban en los remontes. Todos ellos han sido evacuados a la terraza de Borreguilles para poder gestionar su descenso a Pradollano.

Bajo este contexto, Cetursa ha precisado que se procederá a la devolución del forfait de este domingo según el canal de compra. Por un lado, habrá devolución autonómica en la cuenta de Sierra Nevada club para el forfait online. Otra alternativa es la devolución por formulario web o en taquillas para las compras presenciales.