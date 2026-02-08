Sierra Nevada (Granada) retrasa su apertura este domingo por trabajos de limpieza de nieve en sus remontes

Archivo - Imagen de archivo de remontes de Sierra Nevada. - CETURSA - Archivo

GRANADA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) ha retrasado este domingo, 8 de febrero, su apertura a las 9,30 horas debido a que se están llevando a cabo trabajos de limpieza de nieve en los remontes.

Así lo ha trasladado Cetursa, entidad que coordina este recinto invernal, a través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press. Igualmente, ha detallado que los efectivos están trabajando en la reparación de polea en la torre 5 de la telesilla Emile Allais.

Por otro lado, la entidad ha indicado que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la carretera A-395 que da acceso a la estación, y, de lo contrario, ha recomendado no acceder a Pradollano, y que no se esquie fuera de las pistas balizadas por la presencia de hielo en ellas y por alto riesgo de avalancha.