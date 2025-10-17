Sierra Nevada prevé abrir el 29 de noviembre si hay condiciones de nieve, con cierre previsto el 26 de abril

GRANADA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí y de montaña de Sierra Nevada, en Monachil, en el área metropolitana de Granada, tiene previsto abrir temporada de esquí el próximo 29 de noviembre, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen para contar con nieve suficiente, y cerrar el 26 de abril, unas tres semanas más tarde que la mayoría de recintos invernales de sus características.

En concreto, las previsiones de Sierra Nevada pasan por un cierre que superaría en unas tres semanas a los de estaciones de su entorno con cien kilómetros o más de superficie esquiable como la catalana Baqueira Beret, la aragonesa Formigal y la de Grandvalira (Andorra).

Así lo han apuntado a Europa Press fuentes de Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, en unos días en que las estaciones de esquí van publicando sus calendarios de cara a la inminente temporada 2025/26.

En Sierra Nevada, una vez acabado el periodo de venta anticipada de forfait de larga duración -- con una facturación ligeramente superior a la de la temporada anterior (+1,6 por ciento)-- se ponen a la venta los de un día con la consiguiente estimación del día de apertura y el de cierre "siempre que las condiciones de nieve lo permitan". A finales de noviembre es cuando suelen abrir las estaciones del entorno.

Igualmente, las estaciones que más prolongan la temporada cierran el Domingo de Resurrección (5 de abril) o el Lunes de Pascua (6 de abril) con una Semana Santa adelantada en el calendario de 2026 en comparación con otros años.

Desde Cetursa han incidido en que Sierra Nevada seguirá apostando por la nieve primavera "más allá de la rentabilidad económica del producto" y animan a que los empresarios se sumen a la iniciativa de prolongar la temporada tres semanas más que el resto de las estaciones del norte, siempre que la nieve lo permita.

La estación de esquí de Andalucía cerraba el pasado 4 de mayo la temporada invernal 2024/25, con un balance total de 1.250.000 usuarios, lo que supuso un 12,5 por ciento más con respecto a la temporada anterior; de los cuales un total de 861.400 fueron esquiadores, un diez por ciento más.

El inicio vino marcado el pasado 13 de diciembre por la falta de nieve por las altas temperaturas, con 5,8 kilómetros de longitud esquiable en ocho pistas de las zonas de Borreguiles y Río, después de dos semanas de apertura turística.