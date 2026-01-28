Sierra Nevada prevé que el temporal agrave la situación de su área esquiable y no abrirá tampoco el jueves

Estación de esquí de Sierra Nevada.Archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press

GRANADA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada lleva cerrada desde el pasado lunes por los efectos de la meteorología adversa y ha anunciado que tampoco abrirá al público este jueves ante la previsión de que en las próximas horas se agrave la situación en su área esquiable.

El recinto no ha abierto este miércoles por las fuertes rachas de viento y lluvia que azotan el macizo granadino y que mantienen en aviso al resto de la provincia.

Asimismo, la entidad ha indicado que el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios hasta la zona por el temporal.

Cabe recordar que tanto el lunes como el martes no pudo abrir sus instalaciones por la presencia de fuertes vientos y episodios de lluvia en todas las cotas que ya afectaraon seriamente al área esquiable.

Este miércoles la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja en las comarcas de Nevada y Alpujarras, Guadix y Baza, así como en la costa granadina, desde las 8,00 horas y hasta el final de la jornada.

En estas zonas se esperan rachas de viento del oeste de hasta 120 km/h en Guadix y Baza, y de hasta 90 km/h en el resto. Asimismo, en estas comarcas estará vigente el aviso amarillo por lluvias desde las 21,00 horas, con acumulaciones previstas de 20 l/m2 en una hora y de hasta 40 l/m2 en doce horas.

Por otro lado, en la costa granadina está activado el aviso naranja por oleaje hasta el término de la jornada, con vientos del oeste de entre 65 y 90 km/h (fuerza 8 a 9) y olas de entre cuatro y seis metros. Además, en la Cuenca del Genil estará vigente el aviso amarillo por viento hasta las 21,00 horas, con rachas del oeste de hasta 70 kilómetros por hora.