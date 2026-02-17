Sierra Nevada recibe unos 11.000 esquiadores en una "magnífica jornada" de martes tras las incidencias por el temporal

Archivo - Un esquiador en las pistas de Sierra Nevada. Archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada ha recibido unos 11.000 esquiadores en este "magnífico martes de carnaval" en el que ha abierto sin restricciones hasta completar aparcamientos, después de enlazar varios días de cierre por la climatología adversa primero y por los daños que el temporal ha provocado después en la carretera de acceso al recinto, la A-395.

La situación mejora y este miércoles ya habrá venta de forfait sin limitaciones ni presencial ni online, según han detallado a Europa Press desde la estación de esquí.

El consejero delegado de Cetursa, Jesús Ibáñez, ha destacado la "absoluta normalidad" con la que se está desarrollando la jornada de este martes en el que los accesos al recinto invernal "han sido totalmente fluidos".

El hecho de que la A-395 siga con obras en el kilómetro 31 no está afectando al funcionamiento de la estación, desde que ayer se quedara normalizado el acceso.

La estación tiene más de 55 kilómetros abiertos repartidos en 71 pistas a las que se puede acceder a través de 16 remontes y la gente está "disfrutando del sol y la nieve de estos días", se ha congratulado Ibáñez.

Junto a ello ha destacado la "excelente colaboración" por parte de todas las autoridades, la Guardia Civil, el Ayuntamiento de Monachil, de la Policía Local y los empresarios del recinto invernal "para que este destino turístico de primer nivel funcione como siempre".

Al no haberse llenado ninguno de los dos parkings (hasta las 13,30 horas) no ha sido necesario el corte de la A-395 y el doble sentido de circulación en el vial interior de Pradollano ha sido clave en la movilidad urbana.

Para este miércoles la venta de forfait será sin limitaciones ni presencial ni online. Con la apertura del telesilla Virgen de las Nieves se recomienda el parking de Los Peñones para acceso al área esquiable.

Respecto a la carretera A-395 está regulada por la Guardia Civil de Trafico. Se procederá al corte total de la vía cuando los parkings de Plaza de Andalucía y Peñones estén completos, algo que este martes no ha sido necesario.

La estación de Sierra Nevada tuvo que cerrar el pasado sábado después de que se detectara un hundimiento de la calzada en la A-395 provocado por las últimas borrascas y luego ha ido abriendo con restricciones.

Antes de eso, el viernes, no pudo abrir por el fuerte viento y la nula visibilidad. De hecho, desde el pasado 27 de enero, con el inicio de la concatenación de borrascas, el recinto invernal cerró un total de 13 jornadas.