Siete detenidos en Jaén, dos menores, por retener cinco días a un toxicómano para cobrarle una deuda

JAÉN 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Jaén a siete personas, dos de ellos menores de edad, acusadas de tráfico de drogas y de retener a un toxicómano durante cinco días para intentar cobrarse la deuda que acumulaba por la compra de sustancias estupefacientes.

Según ha informado la Policía Nacional, fue a principios del mes de febrero de 2026 cuando una persona consumidora de heroína-base acudió a una vivienda con el fin de adquirir droga y consumirla en el interior, en una habitación que tenían destinada para dicha finalidad conocida como "punto de venta y fumadero".

Una vez finalizado el consumo, las personas que gestionaban el punto de venta, le impidieron marcharse, ya que le reclamaban una deuda por la adquisición de la sustancia estupefaciente. La víctima estuvo secuestrada en dicho inmueble durante cinco días, sin darle comida, impidiéndole dormir durante ese tiempo, y cuando se quedaba dormido, lo despertaban dándole bofetadas, manteniéndolo sentado en una silla de plástico en todo momento.

En el inmueble, había tres personas encargadas de vigilar el domicilio, controlando la entrada y salida de personas del mismo, que rotaban entre ellas.

El primer día del secuestro, le quitaron sus pertenencias --mochila, cartera, DNI--, con la idea de sacar dinero de su banco. Además pudo escuchar decir a uno de ellos, decirle a los otros dos, que le iban a pedir a la madre de la persona retenida, la cantidad de 600 euros para liberarlo, y para ello, le iban a grabar un vídeo con el móvil.

En un descuido de sus secuestradores, la víctima logró escaparse del lugar donde lo tenían retenido, acudiendo a dependencias policiales donde interpuso la correspondiente denuncia.

Los investigadores lograron la identificación de las siete personas detenidas --tres varones, dos mujeres y dos menores--, y realizaron tres entradas y registros en varios domicilios situados en La Merced y La Magdalena, procediéndose igualmente a la intervención y aprehensión de numerosos objetos de posible ilícita procedencia, así como armas blancas, arma simulada, drogas y dinero.

La plaza nº2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Jaén ha sido la encargada de autorizar las respectivas diligencias de entrada y registro. Los detenidos, tras su paso por el juzgado, han quedado en libertad provisional.