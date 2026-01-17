Siete municipios andaluces podrán solicitar los 9 millones de euros en ayudas para reparar de infraestructuras dañadas

Archivo - Imagen de archvio de un incendio forestal en Mijas (Málaga). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Siete municipios andaluces de las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla podrán acogerse a la convocatoria de ayudas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, por importe total de 8.934.960,32 euro, destinada a financiar la reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras municipales y de la red viaria provincial e insular dañadas como consecuencia de incendios forestales y otras emergencias de protección civil ocurridas entre el 23 de junio y el 25 de agosto de 2025.

Según ha informado el Gobierno en una nota, las entidades locales interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta las 15,00 horas del 5 de febrero de 2026, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. En total, las ayudas permitirán atender los daños derivados de 272 emergencias de protección civil registradas en 16 comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Cataluña, Extremadura, Aragón, Comunidad de Madrid, Canarias, Illes Balears, Asturias, Navarra, La Rioja y Región de Murcia.

La mayor parte de los episodios estuvieron vinculados a incendios forestales, aunque también se incluyen fenómenos meteorológicos adversos y otros siniestros de distinta naturaleza. Con esta medida, el Gobierno de España vuelve a situar a las entidades locales "en el centro de la recuperación", garantizando recursos para que los municipios puedan reparar los daños, restablecer servicios esenciales y avanzar con rapidez hacia la normalidad en los territorios afectados. ha indicado.

Las subvenciones están dirigidas a ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, comunidades autónomas uniprovinciales, comarcas y mancomunidades, y permitirán financiar hasta el 50 % del coste de los proyectos directamente relacionados con los daños sufridos en infraestructuras, equipamientos o servicios de titularidad municipal, así como en la red viaria provincial.

Las ayudas se concederán en régimen de concesión directa, conforme a lo establecido en la Orden HAP/196/2015, que regula este tipo de subvenciones para situaciones derivadas de catástrofes naturales y emergencias de protección civil. La convocatoria, aprobada el 29 de diciembre de 2025, da cumplimiento al acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de agosto de 2025, que declaró zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil a los territorios damnificados por estos episodios, y que posteriormente fueron ampliadas en octubre de 2025.